«С места сойти не мог, потому что набрасывались псины»: соседские собаки напали на ребенка в Приморье

Фото: Марк Чернослив

Не всегда собаки в частном секторе, место которым на привязи, действительно сидят на цепи. Накануне в Приморье псы напали на мальчика, который просто проходил мимо жилого дома. От разъяренных животных мальчика спас оказавшийся в нужном месте в нужное время автомобилист. Он то и рассказал о случившемся в социальных сетях.

Инцидент случился в минувшую субботу. В районе улицы Комсомольская в Уссурийске расположились частные дома. Как и положено, жилища и территорию охраняют собаки. Предполагается, что животные должны быть на привязи. Вот только, видимо, не все владельцы об этом знают.

Фото: Маковеева Светлана.

Мужчина, проезжавший в этом районе, остановился возле магазина. Когда приморец вышел из павильона, то услышал оглушительный лай собак. Издалека бдительный гражданин заметил, что две собаки словно на кого-то кидаются, однако из-за машины жертву было не разглядеть.

- Сев в свое авто, я, подъехав ближе, увидел ошалевшего от происходящего мальчишку, который с места сойти не мог, потому что на него то с одной, то с другой стороны набрасывались эти псины, - рассказал очевидец происшествия.

Не раздумывая мужчина бросился на помощь к испуганному ребенку и отогнал от него собак.

- Мальчишку усадил в свою машину и отвез в 29 гимназию, где, видимо он учится, - уточнил автомобилист.

К слову сказать, собаки эти принадлежат хозяину дома по улице Комсомольская, 33. Таблички на доме не оказалось, а номер дома проезжающему мимо мужчине пришлось вычислять по навигатору. Что за порода, на вид определить не представилось возможным. По словам приморца, размер животных был чуть меньше кавказской овчарки.

- Я соглашусь, что псы охраняли свою территорию, и им все равно, что там тротуар и ходят люди. Соответственно, ответственность за своих питомцев хозяин должен нести. Видимо он не считает нужным пристегивать своих дворовых собак, - сетует спаситель ребенка.

Фото: Мария Ленц.

История получила широкий отклик в социальных сетях. В комментариях защитников животных оказалось гораздо меньше, чем защитников простых прохожих. Судя по всему, нападениям именно этих собак местные жители подвергаются уже не первый раз.

- Живу рядом, с работы когда иду, иногда приходиться обходить этот дом по дороге, невозможно пройти, ночью постоянный лай. Эти собаки постоянно отвязаны, невозможно пройти по тротуару, - рассказал один из жителей частного сектора.

В комментариях под постом местного блогера Марка Чернослива появились жители Уссурийска, которые рассказали о подобных случаях нападения по всему городу. Кто-то даже писал заявление в полицию, вот только отклика до сих пор так и не получил.

Фото: Жданов Анатолий.

«Комсомолка» ранее сообщала о случаях нападения собак на людей. Разница только лишь в том, что обычно агрессию проявляют бездомные собаки. Совсем не давно собачья свора напала на девушку.

Напомним, вопрос с отловом бродячих животных остро стоит во всех районах Приморья. Решить слишком актуальную проблему власти планируют с помощью государственных бесплатных приютов для безнадзорных животных. Пока они только в планах. По проекту приюты расположатся в Партизанском городском округе и Надеждинском муниципальном районе.

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