«Забирали в коме, сил выйти из воды не хватило». В Приморье спасают очередного осиротевшего белька

Осиротевшего белька нашли в поселке Зарубино. Фото: Instagram/largahelp

Шестая по счету за сезон сиротка появилась в реабилитационном центр «Тюлень», расположенном в поселке Тавричанка. Осиротевшего белька нашли на побережье в Хасанском районе края. Состояние животного было настолько критическим, что его буквально пришлось вытаскивать с того света. Температура детеныша была всего 33°С, при норме 37.

– Малышка, оставшаяся по каким-то причинам без матери, откуда-то плыла. Вообще, бельки не плавают. Сил на то, чтобы выйти из воды, у нее уже не хватило. Забирали ее в коме. Наглоталась в полосе прибоя всякого. Вчера, например, вырвало камнями. И это самое безобидное из того, что может попасть в тюленят в наших заливах, – рассказали на своей официальной страничке в сети сотрудники реабилитационного центра.

Как отмечают специалисты, белек потерял мать до линьки, у нерп это некий момент взросления, когда детеныш уже не нуждается в постоянной защите родительницы и может плавать самостоятельно. Лишившись опеки, малыш оказался в смертельной опасности, без возможности добывать корм. К тому же стал легкой добычей для хищников. К счастью, бедолагу заметили жители поселка Зарубино.

Малышка не смогла самостоятельно выйти на берег. Фото: Instagram/largahelp

Сейчас за состоянием нового постояльца следят специалисты. В отличие от предыдущих бельков, которые поступили на реабилитацию совсем в нежном возрасте или в сильно истощенном состоянии, белек весит 22 килограмма. Впереди малышку ждет восстановление и приобретение навыков выживания в естественной среде.

Вес у красотки относительно хороший. Фото: Instagram/largahelp

Напомним, недавно израненного детеныша тюленя обнаружили на набережной ДВФУ на острове Русский. У белька оказалась сломана челюсть и травмирован глаз. Сейчас малыш, возраст которого около месяца, лечится и набирается сил. Еще двоих тюленят буквально спустя день нашли в бухте Врангеля на востоке залива Находка. Вес детенышей составлял всего 9 и 10 килограмм. Помимо обезвоживания, рахита и температуры у одного из них была пневмония. Так что к сложным пациентам работникам центра не привыкать.

ПО ТЕМЕ

Израненная сиротинушка. К берегам Владивостока на льдине прибило детеныша ларги

Белька выхаживают специалисты реабилитационного центра (фото)

Она не дожила бы до утра»: в Приморье спасают истощенного до критического состояния белька, найденного на острове Попова

Малышка очень слаба, сейчас она находится под пристальным наблюдением специалистов (фото)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Так рано потеряла маму»: в Приморье спасают новорожденного белька с трагической судьбой

Родительница не смогла признать свое дитя, потому что учуяла запах человека (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14