Что известно о подростках, зверски избивших девочку в заброшенном здании в Спасске-Дальнем

Рассказываем, что известно о трех подростках, которые жестоко избили девочку и сняли все на мобильный телефон в Приморье Фото: принтскрин видео.

Избиение 17-летней школьницы тремя подростками в заброшенном здании в Спасске-Дальнем вызвало бурный резонанс среди пользователей сети. Напомним, что три школьника завели девочку, которая является инвалидом детства, в недострой и устроили там публичное избиение. Две особы и один парень жестоко наносили удары по голове и другим частям тела школьницы. Дети были переполнены агрессией и желанием показать себя и совсем забыли о простых человеческих истинах.

Адский беспредел, который устроили зачинщицы конфликта в заброшке, с упоением снимали на телефон. После того, как видео попало в сеть и стало предметом обсуждения сотен человек, полиция, прокуратура и следователи начали проведение проверки.

Вместе с тем, в социальных сетях приморцы пытаются разобраться, являются ли провокаторы избиения – криминально-ориентированными детьми. Сперва наблюдательные местные жители обратили внимание на то, что девочки и мальчик одеты вполне прилично. Не похожи они на подростков, воспитываемых маргиналами. Позже точной информацией поделились оперативники. Рассказываем, что известно о подростках, жестоко избивших школьницу в заброшке в Спасске-Дальнем.

Выяснилось, что пострадавшая школьница – самая старшая из всей компании. Возраст остальных участников конфликта – не больше 14 лет. По предварительным данным следователей, дальневосточницу избивали две девочки 13-ти и 14-ти лет, а также 12-летний парень. Только вот, несмотря на юный возраст агрессоров, двое уже состоят на профилактическом учете в ПДН.

Есть две версии причин возникновения конфликта. По некоторым данным, 17-летняя девушка ранее оскорбила одну из особ, используя нецензурную брань. По другим данным, школьница заявила о том, что 12-летний мальчик пытался ее изнасиловать, из-за чего и вспыхнула ссора. Что именно стало причиной возникновения такой ситуации, станет известно по результатам проведения проверки.

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