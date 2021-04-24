«Была беспомощна и истощена»: СК завел дело о халатности соцработников, бросивших 89-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны в Приморье

Женщина оказалась не нужна ни соцработникам, ни родным сыновьям. Фото: принтскрин видео.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников Артемовского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения». Как оказалось, история 89-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны, которая пыталась выжить в адских условиях в селе Прохладная, дала возможность обратить внимание на важные проблемы. В частности – проблема отношения некоторых соцработников к такой категории граждан.

- По версии следствия, в период времени с 1 марта 2020 года по 17 апреля 2021 года должностные лица из числа сотрудников центра социального облуживания населения достоверно знали, что в доме по улице Центральная в селе Прохладная проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержки нетрудоспособная женщина 1931 года рождения. Им было известно, что она является вдовой участника Великой Отечественной войны и инвалидом 3 группы, но никаких мер, предусмотренных действующим законодательством, за этот период времени они не предприняли, - рассказала полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

В ведомстве отмечают, что в функции органов опеки и попечительства входит выявление граждан, которые нуждаются в помощи. Как оказалось, соцработники, пришедшие по адресу, по которому проживает вдова ветерана, в марте 2020 года составили документ, что якобы женщина в помощи не нуждается. Хотя ее просто не застали на месте. С тех пор никто из сотрудников учреждения не пытался установить местонахождение вдовы и не предпринимал попыток приехать к ней домой.

- При этом, в силу занимаемой должности им достоверно было известно, что пенсионерка в силу преклонного возраста, состояния здоровья, находится в беспомощном состоянии и не может самостоятельно передвигаться, разговаривать и обеспечивать свои естественные потребности, в том числе питании, а также осуществлять уход за собой и обратиться за медицинской помощью - сообщают в СУСК.

В итоге, как уже знают многие из публикаций в сети, вдова оказалась в опасном для жизни состоянии. Ее нашли соседи и сняли видео, разместив душещипательные кадры в интернете, чтобы привлечь внимание к общественности. 17 апреля этого года ее госпитализировали в больницу. Врачи тогда сказали, что женщина сильно истощена и нуждается в постоянном уходе

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники ведомства намерены установить все обстоятельства произошедшего. Напомним, что ранее уголовное дело было возбуждено против двух сыновей этой вдовы, которые не просто бросили ее выживать в таких условиях, но и, воспользовавшись ее беспомощностью, обокрали.

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