Что известно о матери, которую подозревают в жестокой расправе с мужем и детьми во Владивостоке

Судя по соцсетям жительницы Владивостока, ничего не предвещало беды. Фото: соцсети подозреваемой в убийстве.

Шокирующая история произошла во Владивостоке. Многодетная мать во время ссоры схватила нож и зарезала супруга и двоих своих детей, выжил только один мальчик, который в этот момент находился в детском саду. Рассказываем, что известно о главной подозреваемой.

Рецепты, лайфхаки, фото из путешествий, с семьей и подружками, забавные случаи из жизни — на первый взгляд, типичная страничка жены и матери. И если и писала женщина о каких-то проблемах вскользь, то зачастую потом просто отшучивалась.

Екатерина часто отмечала, что ей тяжело физически с тремя детьми, и материально это также накладно, однако, никто из ее знакомых, судя по их комментариям в соцсетях, и не думал, что все настолько серьезно. При этом, исходя из фото из роддома, муж, записанный в соцсетях как Дэн, был готов помогать с уходом и воспитанием малышей. Знакомые отмечали любопытный факт: обычно в достаточно закрытую зону, прямо к новорожденным в перинатальном, по их словам, не пускают, а он как-то попал, договорился.

Известно, что женщине из приморской столицы как минимум за 30, а ее ныне покойному мужу, судя по дате рождения в соцсетях, ровно 40 лет. Тройняшки — Кирюша, Викуся и Дима, как ласково подписывала их под фото мама — долгожданные первенцы, появились на свет в апреле 2016-го года в перинатальном центре. То есть, совсем недавно им исполнилось по пять лет.

К слову, Екатерина достаточно активно вела соцсети: с пополнением в семействе их поздравили аж 2 с половиной тысячи человек. Делилась Екатерина не только позитивными моментами, но и переживаниями:

"Я просто не такая как все..наверное особенная..Люблю и ненавижу себя одновременно..Я такая..Я привыкла к вечным сражением своего сердца и разума...".

Но никто не воспринял это всерьез и не вмешался, видимо, списав на обычную усталость и рядовые бытовые ссоры.

К слову, по предварительной информации, в семье уже долгое время были проблемы. А отклонения в поведении женщины окружающие стали замечать сразу после того, как она родила. По словам знакомых, мужу иногда приходилось отвозить детей в ЗАТО Фокино к родственникам. При этом, женщина, не стесняясь, в социальных сетях пыталась познакомиться, добавляя, что свободна.

Женщина пыталась знакомиться в соцсетях. Фото: личная страничка Екатерины в интернете.

Последний раз она заходила в Одноклассники 26 апреля, видимо, примерно тогда и произошло преступление, спустя какое-то время после которого ее и задержали. Напомним, что известно о драме на улице Толстого стало сегодня утром, 30 апреля. Ранее жительницу Владивостока задержали правоохранители за тройное убийство мужа и двоих детей и, по неподтвержденной информации, совершила она страшный поступок не в самом адекватном психическом состоянии.

Напомним, многодетная жительница Владивостока во время семейной ссоры зарезала своего супруга и двух детей. Всего в семье было трое детишек, 2016 года рождения. Уцелел лишь один мальчик, ребенок находился в детском саду.

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