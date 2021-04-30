Адвокат рассказал, какое наказание грозит жительнице Владивостока, жестоко убившей своих детей и мужа

Женщина убила двух своих детей и супруга. Тройняшки родились в 2016 году. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

Адвокат, управляющий адвокатским бюро "Опора" Алексей Ананьев рассказал, какое наказание может понести женщина, жестоко убившая двух своих детей и мужа.

- В любом случае это часть 2 статьи 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. Ей грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. За такое деяние также предусмотрена смертная казнь, но сейчас на нее наложен мораторий, - говорит Алексей Ананьев.

Однако, как отмечает адвокат, такое наказание женщина может понести только в том случае, если ее признают виновной. Есть даже вероятность того, что уголовное преследование будет прекращено.

- Наказание грозит женщине только если ее признают вменяемой. В любом случае назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Если эксперты усановят, что она была невменяемой, то к ней будут применены меры принудительного медицинского характера. Иными словами ее поместят в психиатрическую клинику, где назначат курс лечения. Невменяемый человек не подлежит уголовной ответственности, потому что он не понимает характера совершенного деяния. Пока врачи не признают, что она излечилась и более не представляет угрозы обществу, она будет изолирована. Срок принудительного лечения не устанавливается, поэтому даже по прошествии нескольких лет по решению врачей она может вернуться на свободу, - добавил Алексей Ананьев.

Напомним, многодетная жительница Владивостока во время семейной ссоры зарезала своего супруга и двух детей. Всего в семье было трое детишек, 2016 года рождения. Уцелел лишь один мальчик, ребенок находился в детском саду.

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