Тела деток спрятала в сумку. Стали известны подробности кровавой расправы над малышами во Владивостоке

Жительницу Владивосток подозревают в убийстве собственных детей. Фото: личная страничка женщины в соцсетях.

Трагедия, унесшая жизни двух малышей и их отца во Владивостоке, обрастает страшными подробностями. Редакция «КП-Владивосток» выяснила шокирующие моменты произошедшего тройного убийства в Ленинском районе города.

По данным личного источника «КП», о трагедии в одной из квартир на улице Толстого, где развернулась настоящая резня, стало известно благодаря бдительной соседке. Женщина забила тревогу, почуяв неприятный запах, доносящийся из помещения. На звонки и стук в дверь долгое время никто не отвечал. Зная, что семья многодетная и дома могут находиться сразу трое малышей, горожанка начала бить «во все колокола».

На место предполагаемого ЧП вскоре приехал отец главы семейства. Картина, открывшаяся присутствующим, повергла их в шок. На полу лежал убитый хозяин. При этом полы были вымыты, а кровь стекала на целлофан, предусмотрительно подложенный под труп.

Детей сначала никто не нашел. Родственник погибшего, уверенный, что мать может навредить собственным чадам, намеревался первым делом отправиться на поиски женщины. Однако после осмотра квартиры стало понятно, что самое страшное, что могло случиться – уже произошло. Двое малышей 2016 года рождения (мальчик и девочка), с глубокими порезами на шеях, были спрятаны в сумку. По словам очевидцев, головы ребятишек словно пытались отрезать. К счастью, третий их братик остался жив, ребенок находился в детском саду.

Главной подозреваемой в убийстве стала жена погибшего. По словам знакомых, сразу после рождения тройни, в семье начался разлад. Женщина стала странно себя вести, супруг, опасаясь за детишек, даже увозил их к своим родным в другой город.

Во всех подробностях страшной трагедии сейчас разбираются следователи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Установить время смерти, а также оценить психическое состояние женщины, помогут экспертизы. Редакция следит за развитием событий и выражает соболезнование семье погибших.

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