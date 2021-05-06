Расширяя горизонты. Мэр Владивостока рассказал, как изменится дорожная инфраструктура города

У администрации города масштабные планы по развитию дорожной сети. Фото: Милана СОКОЛ

Администрация города Владивостока продолжает масштабный ремонт дорог, создает проекты реконструкции действующих магистралей, мостов и реализует другие мероприятия по развитию улично-дорожной сети краевой столицы. О том, что планируется сделать уже в ближайшие годы, а что создать в перспективе, рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк.

В этом году в дальневосточной столице принята Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Она включает в себя стратегию решения транспортных проблем города, а именно – строительство и реконструкцию существующих транспортных развязок, мостов и дорог, развитие общественного транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем, развитие комфортной городской среды для пешеходов и велосипедистов, строительство парковок и создание парковочных пространств, устранение аварийных участков и увеличение пропускной способности дорог.

Реконструкция и новые горизонты

– Олег Владимирович, ПКРТИ включает в себя развитие по различным направлениям: транспорт, дороги, интеллектуальные системы. Но в числе основных всё же – это дороги, так как Владивосток – один из самых автомобильных городов страны и существующие дороги и развязки не всегда справляются. Как планируется поступить, что предлагают построить или реконструировать специалисты, и какие из этих проектов уже точно поддержит городская администрация?

– Программа ПКРТИ нами детально изучена, наши специалисты активно принимали участие в её формировании на всех этапах. Мы прекрасно понимаем, что транспортная инфраструктура давно требует перемен. Планируем реконструкцию и строительство 32 развязок, 10 мостовых сооружений, 37 новых участков магистральных улиц протяженностью порядка 150 километров, реконструкцию около 28 километров пешеходных зон, комплексный ремонт и приведение в нормативное состояние свыше 43 километров дорог и многое другое. Данные мероприятия запланированы на разные периоды, до 2036 года включительно. Сразу предупрежу и вопрос про ВКАД. Рассчитаны различные сценарии ее строительства. В частности, наиболее экономически оправданным назван первый этап строительства – от Казанского моста до острова Елены и далее на остров Русский. Это позволит вывести грузовой транспорт порта на трассу Седанка – Патрокл в объезд загруженных городских улиц.

В городе планируется построить новые развязки. Фото: vlc.ru

– Помимо глобальных перемен, есть ли какие-то первоочередные задачи, при которых изменится схема движения на том или ином участке и увеличится пропускная способность?

– Конечно, для реализации плана по развитию транспортной инфраструктуры, в первую очередь, предусмотрено создание проектов по организации дорожного движения, которые не просто зафиксируют существующее положение и текущий вариант организации движения, а позволят провести необходимые мероприятия по созданию комфортных условий как для автомобилистов, так и для пешеходов. Это создание парковочных мест в виде парковочных карманов, нанесение необходимой разметки, проведение мероприятий по приведению в нормативы углов поворотов и ширины проезжей части, размещение знаков, обустройство пешеходных переходов в соответствии с новейшими нормами безопасности, внедрение Автоматизированной системы управления дорожным движением для обеспечения большей пропускной способности улично-дорожной сети. Одновременно будет произведено проектирование светофорных объектов на данных улицах, с указанием мест размещения необходимого оборудования с учетом моделирования транспортных потоков на каждом перекрестке и определением состава и мест расположения необходимого оборудования.

К слову, уже сегодня мы занимаемся разработкой проектно-сметной документации для реконструкции ряда транспортных объектов в городе. В их числе – Рудневский мост, транспортная развязка в районе Фирсова. В ближайшее время начнётся подготовка документации для реконструкции автомобильной дороги на Котельникова и Аллилуева, путепровода на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и Русской.

В планах также строительство дороги в районе «Лесного квартала» (до проспекта 100-летия Владивостока, район остановки «Фабрика Заря»), строительство эстакады в районе школы № 38 (остановка «Молодежная»), строительство магистральной улицы на Майора Филипова, мостового перехода Бородинская – Русская, капитальный ремонт мостов на Волжской, Фадеева, Лянчихинской. Будет построена и магистральная улица от Нейбута, 67а до Зеленого Угла, реконструирован перекресток Выселковая – Днепровская – Адмирала Горшкова, построен надземный пешеходный переход в районе остановки «Радиоприбор», реконструирован переход в районе Некрасовской, 59а с расширением проезжей части.

Уже в этом году начнется строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл. Сейчас ведется поиск подрядной организации.

Комплексный подход к ремонту

– Безусловно, развитие улично-дорожной сети города предполагает не только строительство новых улиц, развязок и мостов, но и приведение в нормативное состояние и реконструкцию существующих улиц и пешеходных зон. Какие объекты будут сделаны в текущем году? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– В этом году существенно расширен список объектов, где будет проведен комплексный ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Изначально в программу были включены четыре улицы. Мы смогли внести изменения, расширив список до семи улиц. Комплексный ремонт дорог проведём на Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой), Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой), Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока), Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской), Ватутина - Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута). На всех объектах работы уже ведутся. За их ходом пристально следят специалисты администрации, общественные наблюдатели и другие проверяющие.

Помимо этого, в этом году за счёт средств городского и краевого бюджетов также отремонтируют дороги на Жигура (от Аллилуева до дома № 52 по улице Жигура), Тобольской (от пересечения Аллилуева и Жигура до конца улицы), Свердлова (от остановки общественного транспорта «Станция Садгород» до остановки «Свердлова»), Стрелковой (от пересечения с Воропаева и до пересечения с Ватутина), 2-й Линейной (от ж/д переезда до дома №9/1 на 2-й Линейной), Садгородской, проспекте Красного Знамени (от дома № 114, стр. 1 до дома № 125) и по другим адресам.

Пешеходам и велосипедистам станет комфортне

– Хотелось бы поговорить и о пешеходах. Вы много уже говорили о том, что в городе планируется создать удобные пешеходные зоны, обустроить велодорожки. К слову, впервые в прошлом году на дороге, ведущей в поселок Канал на Русском острове, появились велодорожки. Какие мероприятия планируется провести?

– Создание комфортной городской среды – важная задача для Владивостока. Город должен быть удобным для пешеходов и велосипедистов. Такая задача поставлена специалистам. Улицы города должны стать комфортными для передвижения горожан, в том числе, для маломобильных групп населения.

Комплекс мероприятий в первую очередь предполагает приведение сложившейся улично-дорожной сети города к действующим нормативным требованиям путем организации новых и реконструкции существующих пешеходных переходов, обустройства подходов к переходам, прокладки новых тротуаров в местах их отсутствия, обеспечения доступности остановок общественного транспорта, ликвидации избыточной ширины проезжей части, организации пешеходных переходов с разделительными островками безопасности, установка пешеходных светофоров с кнопкой и датчиками транспорта для сокращения времени ожидания перехода и исключения избыточных задержек для машин.

В этом году в городе будут сделаны пешеходные зоны не только в рамках мероприятий по комплексному ремонту улиц. В планах у городского управления дорог и благоустройства - ремонт пешеходных зон на Саратовской, 6 - 10, участке Пограничная, 7, стр. 4, 7 - Пологая, 22. В этом году по заказу администрации Владивостока будут отремонтированы тротуары и на Никифорова, 55 – 57, Героев Хасана, 16 – 18, от остановки «Новожилова» до остановки «Сахалинская», в районе Борисенко, 98 и Сахалинская, 38, Гульбиновича, 24, от остановки «Можайская» до остановки «Перинатальный центр», Океанском проспекте, 37 – 75 стр. 4, Аллилуева, 5, 10, Жигура, 48, Партизанском проспекте, 9 и 58в, Магнитогорской (от Кирова до Чкалова), проспекте Красного Знамени, 127, Снеговой, 86 – 35, Военном Шоссе, 19, Народном проспекте, 20, и по другим адресам.

Жизнь в городе должна стать комфортнее по многим аспектам. Фото: vlc.ru

Важным элементом программы является развитие не только пешеходной, но и велосипедной инфраструктуры. В связи с важностью велосипедного транспорта программа ПКРТИ предлагает развитие связной велосети смешанного назначения. Учитывая особенности рельефа нашего города, развитие сети предлагается проводить поэтапно, начиная с центральной части города. Параллельно предлагается развивать велосеть рекреационного назначения на территории городских парков и на Русском острове, обустраивать велопарковки у мест притяжения горожан. Эти работы будем проводить поэтапно. И в первоочередных планах – продолжение создания веломаршрутов на острове Русский.

«Умный город»

– Много говорится о создании «умного города». Есть примеры создания автоматизированных светофоров и других систем в городе, но нет комплексного подхода. Будет ли что-то меняться в этом направлении?

– Важным элементом современной транспортной инфраструктуры города должны стать интеллектуальные транспортные системы.

Функционирование всех элементов сложной современной транспортной системы требует четкой координации, поэтому мы планируем создать в городе центр организации дорожного движения, в котором будет собираться и анализироваться информация с камер, светофоров и всего объёма датчиков, в том числе, о дорожной ситуации, транспортных потоках, пробках и заторах. На основе этих данных будут приниматься решения и при необходимости удаленно и автоматизировано изменять, к примеру, время работы светофоров и т. д.

В первую очередь в нашем городе, как отмечают разработчики ПКРТИ, нужно развивать автоматизированную систему управления дорожным движением, подсистемы контроля за нарушениями правил дорожного движения, систему единого парковочного пространства города.

Парковки и парковочное пространство

– Не менее важная проблема в одном из самых автомобилизированных городов России – парковки. Когда уже в городе можно будет увидеть изменения в данном направлении? И затронуть здесь хочется не парковки возле торговых центров, а на общегородских пространствах.

– Строительство парковок, выделение парковочного пространства – важная задача для Владивостока. Платное парковочное пространство уже создано во многих городах России и мира.

В этом году у нас будут установлены первые модульные быстровозводимые механизированные парковочные системы. Они появятся на участке в районе Семеновской, 18 и на Светланской, 56. Уже определён и подрядчик. Им стала компания «ВекторСтрой». Быстровозводимая парковка механизированного типа представляет собой здание в виде надземного вертикального многоярусного сооружения, выполненного из металлических конструкций. Доступ на парковку будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление – с помощью сенсорного монитора. Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут.

Вопрос с парковками крайне актуален для Владивостока

Продолжается сейчас и строительство многоуровневой механизированной парковки на 96 машиномест на улице Верхнепортовой, 6. Это первый такого рода объект не только во Владивостоке, но и на Дальнем Востоке. Все процессы здесь будут полностью роботизированы.

Автоматизированные парковки станут частью единого парковочного пространства. Одним из ключевых мероприятий которого станет и внедрение платного парковочного пространства, строгий контроль за соблюдением правил парковки. Платное парковочное пространство планируется организовать на участках дорог на Уткинской (от Океанского проспекта до Алеутской), прапорщика Комарова (От пограничной до Уборевича), Семеновской, Суханова (от Луцкого до Уборевича), Адмирала Фокина, Батарейной, Западной (от Батарейной до Лесного переулка), Лазо, Бестужева, Гоголя и по другим адресам.

Комфорт пассажиров

– Олег Владимирович, вы смогли существенно изменить работу общественного транспорта в городе. Мы наконец-то можем оплачивать поездки картой, ездить на более комфортных автобусах. Но город продолжает расти и развиваться.

– Общественный транспорт краевой столицы должен стать удобным и привлекательным. Необходимо развивать маршрутную сеть, чтобы обеспечить доступность транспорта для всех районов города.

Для маршрутных автобусов планируется организовать выделенные полосы. Предполагает Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и установку комфортных интерактивных остановочных павильонов. К слову, в этом году такая остановка будут установлена на площади Луговой. Новое комфортное место ожидания автобусов появится в районе зарядной станции электробусов. Здесь не только смонтируют новый «умный» остановочный павильон, но и благоустроят прилегающую территорию.

Первые теплые «умные» остановки начали устанавливать в прошлом году по 30 адресам. В этом году планируется завершить работы по подключению новых павильонов к сетям и выполнить ремонт павильонов, пострадавших от рук вандалов.

В результате проведения широкого комплекса мероприятий, по заключениям специалистов, поездка по городу на общественном транспорте станет более быстрой, комфортной и удобной. Планируем также развитие в городе железнодорожного и водного видов транспорта. Данные мероприятия были предложены разработчиками ПКРТИ.

Напомним, в этом году во Владивостоке появится сразу 6 новых автобусных маршрутов. Такое решение приняли специалисты городского управления транспорта, основываясь на просьбах горожан. Важно подчеркнуть, что запуск автобусов в некоторых районах существенно облегчит жизнь пассажирам, которые до этого добирались с пересадками или вовсе были вынуждены ходить пешком.

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