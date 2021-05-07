Во Владивостоке ко Дню Победы развесили военные флаги Японии

Флагштоки с изображением военного флага Японии появились во Владивостоке. Фото: Вадим Чухрий \ Facebook.ru

На улицах Владивостока в преддверии Дня Победы появились флаги с изображением Ордена Отечественной войны на фоне... военного знамени Японии. Ошибку уже признали, флагштоки будут заменены. По информации пресс-службы администрации Владивостока, подрядчик неправильно истолковал техническое задание.

Во Владивостоке полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. Сегодня, 7 мая в столице Приморского края появились необычные флагштоки: треугольное полотнище, на котором изображен Орден Отечественной войны. Вот только дизайн фона поверг жителей города в шок, в нем с легкостью можно распознать военный флаг Японии.

Доцент кафедры международных отношений ДВФУ Иван Золотухин рассказал журналисту "Комсомольской правды", что в этих флагштоках действительно можно распознать черты японского военного флага.

- Напоминает флаг Восходящего Солнца, кекудзицу-ки, но число лучей странное, ведь у военно-морского флага Японии 16 лучей. Конечно, подобные вещи нежелательны, особенно перед 9 мая. В Китае, например, за такое могут оштрафовать, - говорит Иван Золотухин.

В администрации Владивостока сообщили, что флагштоки будут заменены и рассказали, что стало причиной возникновения курьезной ситуации.

- Флагштоки будут заменены. Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом "Победа", - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Отметим, остальные украшения ко Дню Победы в городе вполне уместны. Так, недавно появилась праздничная иллюминация на виадуках и фонарях Владивостока — звезды и георгиевские ленты.

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