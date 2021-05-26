Места под солнцем хватит на всех: Во что хотят превратить Шамору и в какие сроки

Вид на море теперь будут перекрывать только зонты и жующие туристы. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бухта Лазурная, больше известная всем как Шамора. Сейчас здесь полным ходом идут работы по благоустройству, многое меняется: старые, разбитые прошлогодним тайфуном постройки и мусор убирают, на их месте обустраивают деревянные настилы. В соцсетях, впрочем, не утихают споры о судьбе этого популярного места отдыха. Оно и понятно, ведь у простого обывателя пока нет никакой конкретной информации, что же из себя будет представлять новое общественное пространство в целом. Об этом мы и поговорили в студии радио «Комсомольская правда» – Владивосток» со Станиславом Примаченко, директором управляющей организации «Альтар».

Вид не загораживать

В первую очередь стоит отметить, что Шамора представляет собой лоскутное одеяло из земельных участков, у которых разные собственники. Сейчас под благоустройство выделена территория второго и третьего пляжей. Определены этапы улучшения. В первую очередь строения, беседки и кафешки, которые раньше располагались прямо на песке, были демонтированы. На их месте сейчас устанавливают террасы, которые планируют открыть этим летом. На территории объекта появится освещение и камеры видеонаблюдения.

Второй этап запланирован на 2022 год и подразумевает снос старых зданий по другую сторону пешеходного тротуара, а затем постройку новых. Решение категорично – создание инфраструктуры с нуля. Эти работы не будут единомоментными, все будет происходить постепенно, чтобы гостям Шаморы было комфортно находиться на благоустроенной территории, а не на масштабной стройке.

Ремонт немного стесняет отдыхающих, и закончится он явно не скоро. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Есть в планах построить гостиницу. Здание не будет выше трех этажей, а располагаться оно будет возле скалы Любви. На первом этаже планируют разместить кафе, а крышу хотят сделать эксплуатируемой для удобства гостей.

- Быстро возвести новые кафе – процесс достаточно долгий и связан он в большей мере с получением разрешительной документации. Кафе по левой стороне пешеходной дорожки пока располагаются в том виде, в котором мы их все знаем. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, чтобы у нас появилась возможность в следующем году выйти на строительство. Но в этом году запланированы работы по правой стороне тротуара – песчаной территории бухты. В 2020-м мы начали демонтаж сооружений, закрывавших вид на море. Идея простая: если ты гуляешь, то имеешь возможность видеть море и песок, а не брести по коридору. Взамен этим строениям пришли террасы из дерева, где будут расположены столики. Каких-либо других объектов, загораживающих вид, здесь не будет, - говорит Станислав Примаченко.

50 метров до воды

Благоустроители не хотят видеть Шамору в единой концепции. По словам Станислава Примаченко, гораздо лучше, если будут видимые отличия, пусть и небольшие.

- Если все будет в едином стиле, территория Шаморы будет одинакова и людям не будет интересно. Должны быть определенные фишки, чтобы люди ехали именно к нам. Это привлечет и туристов, и жителей Владивостока. При этом очень важно мнение самих горожан, - уточнил Станислав Примаченко.

Террасы разместят так, чтобы не затрагивать обязательные 50 метров до воды. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Так к чему именно стремится Шамора? Каким будет пляж после того, как все этапы благоустройства территории будут завершены? Новое общественное пространство должно стать открытым, комфортным и безопасным. На территории пляжа будут установлены раздевалки.

Террасы будут располагаться так, чтобы не затрагивать обязательные 50 метров до воды, тем самым пляжная территория будет полностью сохранена. Проходы между террасами составят три метра, прорабатываются вопросы доступности этих зон для маломобильных групп населения. Предусмотрены пожарные проезды шириной в восемь метров. Однако какими бы ни были планы по изменению территории пляжа, проезд на парковку останется платным.

- Это, к сожалению, неизбежно. Содержание пляжа обходится нам очень дорого. Одних мусорных баков на пляже 16 штук, они заполняются буквально за 2-3 дня в сезон. А это большие деньги - вывезти отходы с территории пляжа, - сказал Станислав Примаченко.

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