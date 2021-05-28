Решение принято. Власти аннулировали ордер на работы возле дома с трещинами на Толстого во Владивостоке

Подрядчикам придется подводить коммуникации в другом месте. Фото: Милана СОКОЛ

История с котлованом, разрытым возле дома №25 на Толстого во Владивостоке, получила весьма неожиданное продолжение. Сначала мэрия приостановила работы и начала развернутую экспертизу, чтобы убедиться, что дом не аварийный и не рухнет в любой момент. Потом к проверке подключился следственный комитет, возбудив уголовное дело из-за нарушений техники безопасности. В итоге администрация аннулировала ордер на земляные работы рядом с многострадальным домом.

Напомним, история, получившая большой общественный резонанс, развернулась на Толстого 25, когда жители заявили, что дом трещит по швам из-за вырытого вблизи котлована и прокладки коммуникаций для строящегося поблизости ЖК.

На место предполагаемого ЧП тогда оперативно выехал исполняющий обязанности мэра города Константин Шестаков. Накануне специалисты ООО «АС-групп», которые в течение недели обследовали дом, рассказали о проведенной экспертизе. В нескольких квартирах были установлены контрольные маяки, проходила геодезическая съемка и визуальный осмотр межпанельных швов. Согласно официальным данным, трещины на фасаде появились из-за целого ряда факторов (сезонные температурные деформации панелей + естественный износ), а не только из-за активности рабочих. Однако власти приняли решение аннулировать ордер, выданный «Примводоканалу» на производство работ здесь.

С обеспокоенными жильцами встретились представители мэрии, прокуратуры и ответственных инстанций. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– По результатам экспертизы кренов, осадков, смещений плит не выявлено. Подобные трещины, которые обнаружены в первом подъезде, существуют по периметру всего дома. Связывать напрямую проведенные земляные работы с выявленными дефектами нельзя. Мы считаем, что вклад от вибрации при работе строительной техники был, однако он крайне незначительный, – отметил генеральный директор экспертной организации Сергей Дремин.

На данный момент следственный комитет Приморского края назначил дополнительную экспертизу. Специалисты считают, что все же не соблюдалась техника безопасности при раскопках у дома. Более того, ущерб от подобных действий превысил полмиллиона рублей.

– Восстановление фасада и его укрепление в полном объеме возьмет на себя подрядчик «Примводоканала», – объяснил жильцам дома Константин Шестаков.

Глава Администрации несколько раз выезжал на место. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Представители «Примводоканала» в свою очередь заверили, что будет разработан новый проект по прокладке коммуникаций к дому на Грибоедова, 46., который не могут сдать ггороду уже порядка 13 лет. Стоит отметить, что жители Толстого, 25 изначально били тревогу, уверяя, что коммунальные сети, проложенные еще в середине 80-х, могут не выдержать подобной нагрузки, да и сам дом, возле которого вплотную вырыли котлован, может не устоять. Подрядчику – компании «ТехУклад» также предстоит восстановить нарушенное благоустройство рядом с домом.

Котлован уже засыпали. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Свои квартиры уже много лет ждут около 200 дольщиков. Фото: Милана СОКОЛ

ПО ТЕМЕ

«Дыры в квартирах»: многоэтажка во Владивостоке из-за соседнего котлована разваливается по швам

Горожане опасаются, что дом попросту рухнет, если работы не остановят (фото, видео)

Работы возле дома с трещинами на Толстого во Владивостоке стали поводом для возбуждения уголовного дела

Ущерб от нарушений правил безопасности составил полмиллиона рублей (подробнее...)

И.о. главы Владивостока поручил остановить все работы на Толстого и в короткие сроки обследовать пострадавший дом

Предварительная оценка экспертов появится в ближайшее время (читать дальше...)