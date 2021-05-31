Выяснилось, почему проходят обыски у экс-мэра Владивостока – источник

Во Владивостоке ФСБ проводит обыски у Олега Гуменюка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 мая во Владивостоке начались обыски в коттедже экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Информацию об этом «КП-Владивосток» уже официально подтвердили в следственном комитете Приморья. По данным личного источника редакции, ФСБ проводит осмотр жилища и еще по нескольким адресам, к которым имеет отношение бывший градоначальник из-за махинаций с местами на кладбище.

Напомним, в феврале по подозрению в получении взятки был задержан заведующий крематорием на Морском кладбище и заведующий кладбищами МБУ «Некрополь». По предварительным данным, бывший мэр пока проходит по делу в качестве свидетля.

Стоит отметить, что 18 мая Олег Гуменюк ушел в отставку. Спустя два года на посту главы администрации Владивостока он написал заявление "по собственному" после критики в свой адрес от губернатора Приморья Олега Кожемяко и полпреда Юрия Трутнева, который был в краевой столице с рабочим визитом.

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