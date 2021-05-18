Меня прозвали Бордюр Бордюрыч. Чем запомнился Олег Гуменюк за два года на посту мэра Владивостока

Скандал с гранитными лавочками прославил мэра и Владивосток на всю страну. Фото: Vl.ru/ Милана Сокол.

Отставку Олега Гуменюка, возглавившего Владивосток в марте 2019 года, предрекали давно. Точкой стал визит в столицу Приморья полпреда Юрия Трутнева, который обсудил возможные кадровые перестановки в мэрии с губернатором Олегом Кожемяко. После критики о состоянии города, глава Владивостока написал заявление по собственному желанию. Рассказываем, чем же известен мэр за годы работы.

Бордюрный вопрос

Вопросы к постоянному перекладыванию бордюров или брусчатки у жителей Владивостока возникали, пожалуй, к каждому мэру. Однако с Гуменюком история особая. Стоило новому мэру официально занять свой пост в марте 2019 года, как в городе начался масштабный ремонт обочин и тротуаров. По мнению горожан, в тех местах, где это абсолютно не требовалось. За это к градоначальнику быстро прицепилось прозвище «Бордюр Бордюрович», которое он сам же и прокомментировал однажды в одном из интервью: «Меня прозвали Бордюр Бордюрыч – это звание дало мне толчок сделать шаг, чтобы доказать людям, что мы действуем правильно».

В октябре 2019 года повсеместное укладывание бордюров и не самый лучший ремонт дорог во Владивостоке, вызвали недовольство и у полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который посетил столицу Дальнего Востока с рабочим визитом. После публичной критики мэрия постоянно отчитывалась о проделанной работе, страсти по бордюрам поутихли, однако, как показывает время, претензии к работе главы города все же остались.

Похоронные лавочки на площади

Пожалуй, одним из самых громких скандалов при Олеге Гуменюке, прославивших Владивосток буквально на всю Россию, стала установка в сентябре 2020 года гранитных лавочек в центре города. Траурные скамейки, напоминающие надгробия, с такими же вазонами, раскритиковали не только сами жители, но и архитекторы, деятели искусства, словом, все те, кто причастен к понимаю «прекрасного».

После широкой огласки и общественного резонанса «похоронные» скамейки убрали, а мэру еще долго пришлось оправдываться за досадную промашку, уверяя, что администрация не потратила ни копейки на траурный гранит.

Отголоски «ледяного апокалипсиса»

Надо сказать, Олегу Гуменюку не повезло с погодой. То тайфун «Майсак», то ледяной шторм. Это было уникальное, невиданное ранее погодное явление. Во время ледяного дождя, как на зло, градоначальник слег с коронавирусом, но постарался как можно быстрее встать на ноги и активно участвовать в разборе последствий. Естественно, затянувшаяся ликвидация последствий ледяного дождя вызвала недовольство, даже спустя 4 месяца после разгула стихии краевая столица была завалена упавшими ветками и деревьями. Критику принял на себя Гуменюк.

«Подал в суд» на мэрию

Весьма необычная история случилась с Олегом Гуменюком под занавес карьеры мэра. В марте этого года в СМИ просочилась информация об иске к администрации. Истец намеревался обязать мэрию через суд выдать ему разрешение на ввод в эксплуатацию отремонтированного объекта. А, как известно, сам градоначальник владеет трехэтажным зданием с автосервисом, располагающемся в Первомайском районе города. Кстати, свою недвижимость глава, как и полагается, задекларировал.

Стоит отметить, что требования в иск к администрации излагались не от должностного лица (мэра), а от частного. Сам тогда еще действующий глава Владивостока назвал факт подачи иска ошибкой юриста, заверив, что документ был сразу же отозван. О распространении компрометирующей информации о себе Олег Гуменюк и вовсе заявил, что это «черный пиар».

Воля к победе

Несмотря на высокое звание за два года во главе администрации Владивостока, Олег Гуменюк оставался верен своему хобби – мотогонкам. Более того, мэр участвовал практически во всех городских соревнованиях, занимая призовые места, уступая победу разве что сыновьям, которые разделяют с ним спортивный интерес.

Кстати, одним из аргументов для отставки Олега Владимировича, как раз был стадион «Авангард» – мекка приморских мотогонок. Отреставрировать стадион градоначальник должен был еще в 2019 году, однако по словам губернатора региона, задача не решена до сих пор.

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