На «дальневосточных гектарах» в Приморском крае сыграли первую свадьбу

Молодожены хотели, чтобы все увидели, что жизнь в таком месте – прекрасна! Фото: предоставлено Минвостокразвития

Впервые в истории программы «Дальневосточный гектар» ее участники провели церемонию бракосочетания прямо на полученной от государства земле. В Приморском крае, на территории одной из крупнейших агломераций «дальневосточных гектаров» сыграли свадьбу Артем и Дарья, руководители сельзохпроекта «Благодатное». Гостями праздника стали более 150 человек.

Подробностями свадебной церемонии, а также историей своего проекта молодожёны поделились с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

"Жизнь на своей земле привлекала с детства..."

По своему основному роду деятельности Артем - директор частной школы дополнительного образования. Его избранница Дарья - преподаватель, психолог. Познакомились они, как рассказывает Дарья, когда она открывала собственную начальную школу:

- Артем позвонил и предложил свою помощь в реализации проекта. Вначале мы общались только по рабочим вопросам, но однажды я заметила у Артема его фотографию на фоне красивых полей. Она была сделана в «Благодатном» на «дальневосточных гектарах». Хочу сказать, что жизнь на своей земле меня привлекала с детства – у нас была дача, где я проводила всё лето, и вообще, для меня эта тема близка. Можно сказать, что проект «Благодатное» сделал нас семьей.

По мнению Дарьи, работа на своей земле даёт людям вдохновение и силы. Фото: предоставлено Минвостокразвития

По словам Дарьи Пшеничниковой, свадьбу они хотели большую, поэтому планировали заранее. Гостей собралось более 150 человек. Только детей - почти 30!

- Один мудрец сказал, что у человека должна быть простая жизнь и возвышенное мышление. Наверное, жизнь и работа на проекте «Благодатное» с такими вдохновляющими событиями, как, например, наша свадьба, – именно про это. Нам хотелось, чтобы церемония и праздник были простыми и необычными, как само место. Хотелось сделать что-то душевное и объединяющее людей. И, надеемся, у нас получилось! Через нашу свадьбу гости увидели, что жизнь в таком месте – прекрасна! Заниматься своим делом на земле может быть и сложно, но такая жизнь настоящая и даёт вдохновение и силы, - рассказала девушка.

Новоиспеченный супруг же добавил, что их проект стартовал одновременно с запуском программы «Дальневосточный гектар». Часть заявок подали в 2016 году, другую - годом позже. Были и коллективные, и индивидуальные.

Выбранная героями локация свадьбы призвана подчеркнуть простоту и при этом необычность торжества. Фото: предоставлено Минвостокразвития

- Проект долго готовился и продумывался. Одни только геодезические изыскания, изучение свойств почвы и поведения реки Шкотовка заняли два года - мы внимательно изучали местность на предмет того, где лучше разбить поля, а где сад, где можно вести стройку, а где нельзя, - сообщил Артем Пшеничников.

Сегодня агломерация насчитывает уже 85 компактно расположенных гектаров. Цель проекта, как пояснил создатель «Благодатного» - создание экологического поселения в одном из самых привлекательных уголков Приморья на базе уже работающих и прибыльных производств. Сегодня эта идея объединяет порядка 100 человек с учётом детей.

Планы на будущее

По словам Артёма, с наступлением весны участники проекта возобновили работы по культивации сада. Летом они планируют в основном заготавливать корма для коров и согласовывать работы по отведению русла реки.

- Осенью будет распахано ещё 6 гектаров земли, затем сделан дренаж почвы и раскисление её доломитовой мукой с тем, чтобы уже весной 2022 года приступить к посадке овощей. Сейчас в «Благодатном» ведётся строительство дома, в котором будут жить люди, приезжающие «на гектары» для работы на полях. Он будет называться «Дом пастуха». Кроме того, в июне будет завершена разработка нового генерального плана развития «Благодатного», который отразит новые идеи по развитию проекта, связанные с получением разрешений на строительство: осенью «на гектарах» стартует стройка овощехранилища под будущие овощи, в планах - возведение домиков коттеджного типа. Поля и будущее экопоселение будут обсажены линиями деревьев - новый генеральный план развития «Благодатного» предусматривает высадку нескольких тысяч деревьев разных пород.

Но это потом. А пока главная новость о «Благодатном» - яркая свадьба в одном из самых красивых уголков Приморья с участием энергичных и творческих молодых людей, объединённых общей идеей.

- Не знаю, были ли до этого свадьбы на «дальневосточном гектаре», но наш праздник отлично вписался в сельскохозяйственные будни «Благодатного», - подытожил в инстаграме проекта его основатель Артем Пшеничников.

СПРАВКА

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Приморский край продолжает удерживать региональное лидерство по количеству выданных участков по программе «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в этом субъекте ДФО заключено около 18 590 тыс. договоров безвозмездного пользования, а количество участников программы превысило 23,8 тыс. человек. По состоянию на 28 мая 2021 года более 92,3 тысяч россиян взяли землю по программе «Дальневосточный гектар». Оформление участка проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ».

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. Программа «Дальневосточный гектар» открывает пути для воплощения смелых идей: на предоставленной земле появляются экологические парки, аэроклубы, конноспортивные центры, новое производство и туристические проекты. С некоторыми из них можно ознакомиться на канале «Дальневосточного гектара» в Youtube.

ПО ТЕМЕ

Вертолетную площадку сделал житель Приморья на "дальневосточном гектаре"

Владимир Пантелеев занимается вертолетным спортом и поддерживает жизнь аэродрома в своем селе (подробности...)

Крестьянская ферма в духе средневековой Европы появится под Уссурийском

Любители исторической реконструкции взяли под проект дальневосточный гектар (читайте далее...)

«Дальневосточный гектар»: стабильность в условиях пандемии

Как полученная земля помогает людям хорошо жить и подробная инструкция по ее оформлению (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Стивен Сигал задумался о приобретении дальневосточного гектара

У голливудского актера, возможно, появилась идея получить землю в Приморье и устроить из этого телешоу (подробности...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14