«Я вижу хорошую перспективу»: Шестаков идет на выборы мэра Владивостока

«Я точно планирую», – заявил Константин Шестаков. Фото: Милана СОКОЛ

Константин Шестаков будет участвовать в конкурсе по замещению на должность главы города Владивостока. Такое заявление исполняющий обязанности мэра сделал 3 июня на пресс-конференции, передает корреспондент «КП – Владивосток». Конкурс начинается 4 июня.

– Я точно планирую, – ответил Константин Шестаков на вопрос, будет ли он бороться за кресло градоначальника. – Было бы бессмысленно приходить на два месяца. Конечно, у меня есть мое личное желание. Я вижу хорошую перспективу для команды сделать город лучше.

Процедура по проведению конкурса на замещение должность главы Владивостока начнется уже 4 июня. Это стало известно на внеочередном заседании городской думы. Прием документов стартует 7 июня и продлится до 21. Заседания конкурсной комиссии пройдут 20 и 28 июня. Это означает, что в течение 40 дней столица Приморья обретет нового хозяина.

Напомним, Владивосток лишился главы 18 мая после того, как Олегу Гуменюку было рекомендовано оставить эту должность. Он возглавил город в марте 2019 года, однако почти сразу ему предрекли отставку, так как состояние дальневосточной столицы и работа мэра вызывали много вопросов. Последней точкой стал визит в столицу Приморья полпреда Юрия Трутнева, который обсудил возможные кадровые перестановки в мэрии с губернатором Олегом Кожемяко.

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