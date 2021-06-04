Джип искорежило до неузнаваемости. Очередной гений на грузовике снес металлическую рамку на мосту в Приморье

Неудачный маневр закончился серьезным повреждением двух авто. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" очевидцами.

Серьезное ЧП произошло поздним вечером в пятницу на многострадальном мосту в районе Артем ГРЭС, который признали аварийным из-за разрушающихся балок. Проезд крупногабаритному транспорту здесь запрещен уже почти месяц, однако каждый раз находятся желающие испытать удачу. Очередной водитель, проигнорировавший знаки и ограничительную рамку, попросту снес часть конструкции. К разочарованию автомобилиста, пострадала не только его машина.

Вот и в этот раз ограничитель высоты не выдержал натиск лихача. Однако, если раньше страдала лишь сама конструкция, да слегка доставалось машине виновника, то сейчас ситуация куда сложнее. Часть балки приземлилась на кузов грузовика, а другая – буквально продрала металл на двигавшемся рядом джипе. Повреждения Toyota Land Cruiser Prado оказались крайне серьезные. В авто искорежило две двери, багажник, крышу, крыло. Новенькая и дорогая машина изменилась до неузнаваемости.

На джип приземлилась часть тяжелой конструкции. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" очевидцами.

Стоит отметить, что это далеко не первая атака на габаритную рамку на аварийном мосту. Металлический ограничитель сносят с печальным постоянством с тех пор, как он появился. Рабочие уже переделали и усилили конструкцию, использовали швеллер, но и это не помогло. Не исключено, что водитель Isuzu – приезжий, на авто установлены номера Хабаровского края. Однако это не освобождает его от ответственности. На подъезде к мосту установлены соответствующие знаки, машинам, весом более 3,5 тонн и высотой, больше 3 метров въезд запрещен. Для крупногабаритного транспорта есть объезд через Заводской и Суражевку.

Грузовик с хабаровскими номерами натворил бед в Приморье. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" очевидцами.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Движение на аварийном участке крайне затруднено. С нарушителем теперь предстоит разобраться полицейским.

Грузовик выломал габаритную рамку. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" очевидцами.

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