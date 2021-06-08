Припаркованные во дворах машины во Владивостоке мешают даже мертвым

Неприспособленность инфраструктуры под такое количество машин и безразличие автохамов к своим соседям может стать причиной трагедии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любопытное объявление с просьбой сделать исключение хотя бы для прощального кортежа заметили жильцы дома в районе Чуркин в столице ДФО. И если к просьбам не ставить машины на проезде в день сбора мусора или ремонта все уже привыкли, то освободить проезд для прощального кортежа - это точно что-то новенькое.

В начале июня жители многоэтажного дома на улице Кипарисовой, 6, заметили следующее объявление на дверях своих подъездов. К автомобилистам обратились с просьбой переставить личный транспорт хотя бы на час:

- Уважаемые соседи, с 12.00 до 13.00 возле 3-го подъезда будет проходить прощальная панихида. Огромная просьба переставить автомобили на время проведения процессии.

Убрать машины с проезда хотя бы на время похоронной процессии попросили жителей Чуркина. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Напомним, проблема запаркованности дворов во Владивостоке стоит особенно остро.

Подобная картина наблюдается во многих дворах Владивостока ежедневно. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Помимо испорченных газонов и труднопроходимого двора порой неприспособленность городской инфраструктуры под такое количество машин, а также желание жильцов сократить путь от своего авто до дома, приводят к настоящим трагедиям - пожарная техника не может вовремя проехать к месту возгорания.

Данное объявление использовано лишь с целью продемонстрировать серьезность ситуации с парковками, «КП-Владивосток» приносит свои соболезнования родственникам и близким погибшего.

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