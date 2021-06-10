Что нам стоит Владивосток построить

Совместный проект Дальневосточного ГУ Банка России и «Комсомольской правды»

Совместный проект Дальневосточного ГУ Банка России и «Комсомольской правды» к 161-летию Владивостока. Часть первая.

Приморье вошло в состав России на основе Айгунского (1858 года) и Пекинского (1860 года) договоров. В это же время на картах появился пост Владивосток, который впоследствии стал крупнейшим военным и коммерческим портом России. Его история начинается 20 июня 1860 года, или 2 июля по новому стилю. В этот день военный транспорт «Маньчжур» под командованием капитан-лейтенанта Алексея Шефнера доставил в бухту Золотой Рог первостроителей города под руководством прапорщика Комарова. С какими деньгами первые русские люди прибыли на берега Японского моря, что, а главное, как они могли здесь купить?

Сегодня такие деньги можно увидеть, пожалуй, только в музее. Фото: предоставлено Дальневосточным ГУ Банка России

Вместо звонкой монеты — кредитные билеты

Незадолго до швартовки «Маньчжура» в бухте Золотой Рог страна была втянута в военные действия на Черном море. Крымская война (1853-1856 годов) привела к расстройству отечественного денежного обращения. Для покрытия военных расходов правительство запускало многочисленные эмиссии кредитных билетов, которые выполняли функцию бумажных денег. Попытки в 60-х годах 19 века восстановить обращение звонкой монеты не увенчались успехом. Золотая и серебряная монета в царствование Александра II продолжала оставаться редкостью. Основу денежного обращения составляли бумажные и медные деньги.

Во Владивостоке так же, как и в остальной части России — золота, серебра и крупных купюр в обращении было мало. Кроме того, известно, что во второй половине XIX века в пограничной торговле китайские и русские купцы использовали мексиканский серебряный доллар – широко распространенную в восточной Азии твердую валюту, иногда использовали и другу валюту.

Кредитные билеты середины XIX века. Фото: предоставлено Дальневосточным ГУ Банка России

По сведениям русского путешественника Н.М. Пржевальского, в самом начале поселение на берегу Золотого Рога состояло всего из 510 человек (без учета китайцев и корейцев). В основной массе это были солдаты, матросы, то есть люди, «получающие казенный хлеб».

Точных данных о ценах и заработной плате того времени на далекой окраине нет. Можно предположить только, что цены на товары и услуги во Владивостоке были очень высоки. В то время сообщение с Европой осуществлялось по морю и длилось не менее года. Такие сроки непомерно удорожали европейские товары на Дальнем Востоке. Альтернативой не мог стать и обременительный путь по суше через всю Сибирь.

Поступление товаров было нерегулярным. Так что полки первого магазина «Кунст и Альберс», открывшегося в 1866 году, иногда пустовали до прихода новых судов.

В 1860-е годы в край потянулись первые поселенцы — военные и казаки, вслед за ними необжитые места стали осваивать крестьяне, не имеющие земель. В период освоения Приморья здесь был установлен особый экономический режим. Владивосток был объявлен территорией порто-франко, у торговцев появилось право беспошлинного ввоза и вывоза товаров, что снизило прежние цены на самые насущные продукты, которые доставлялись только из-за границы.

Переселенцы в Приморскую область освобождались от подушной подати и от воинской повинности. К тому же крестьяне получали во временное двадцатилетнее пользование до 100 десятин земли (109 гектаров по современным меркам). Это было в 30 раз больше, чем средний земельный надел крестьянской семьи в европейской части России. Ну и в сто раз больше, чем сулит современная программа «дальневосточный гектар». Землю можно было выкупить в собственность по 3 рубля серебром за десятину либо за государственные кредитные билеты на эту сумму.

Но что значит «по 3 рубля серебром либо кредитными билетами на эту сумму»? Кредитные билеты, т.е. бумажные деньги, из-за удобства пользования были весьма востребованы населением. Но из-за неконтролируемой эмиссии для покрытия государственных расходов в ходе военных действий в крымской (1853–1856 годов), а затем в Русско-турецкой войне (1877–1878 годов) бумажные деньги обесценились. Бумажный рубль стал ходить, как тогда говорили, с «лажем» (от фр. l’agio), или разницей к серебряному рублю, 12 копеек, к концу века она составляла уже тридцать три копейки.

Кредитные билеты в неорусском стиле. Фото: предоставлено Дальневосточным ГУ Банка России

После крымской войны в моду вошел неорусский или национальный стиль. Он часто использовался при возведении сооружений: во Владивостоке — известной триумфальной арки, построенной в 1891 году в честь приезда цесаревича Николая, разрушенной и вновь восстановленной, почтамта (1899 год) и железнодорожного вокзала (1912 год). Дизайн кредитных билетов, выпускавшихся после Крымской войны и вплоть до начала ХХ века, также часто имел элементы неорусского или национального стиля — изображение деталей русской архитектуры, древнерусского оружия, одежды и головных уборов.

Ровесник Госбанка

В России первыми эмиссионными банками были государственные ассигнационые банки, открывшиеся в Санкт-Петербурге и Москве в царствование Екатерины II. Затем они были слиты в единый Ассигнационный банк, который начал выпускать бумажные российские деньги и занимался их распространением.

В том самом 1860 году, одновременно с основанием Владивостока был учрежден Государственный банк, к которому перешли дела существовавших до этого государственных кредитных учреждений и некоторые функции Ассигнационного банка. В уставе новой организации отмечалось, что она учреждена «для оживления торговых оборотов и для упрочения денежной кредитной системы». В Приморье отделение Государственного банка появилось только через 30 лет, в 1894 году.

В это время в край переселялись предприимчивые люди всех сословий, вовсю шло промышленное освоение земель, развивалась торговля, банковское дело. Сразу после открытия во Владивостоке отделение Государственного банка выполняло следующие операции: учет и оплату срочных купонов, свидетельств и других ценных бумаг, выдачу ссуд (т.е. кредитов) под их залог, денежные переводы, открытие вкладов и текущих счетов, обмен ветхих кредитных билетов на новые, мелких на крупные и наоборот, пересчет и обмен кредитных билетов на серебро.

Не случайно речь идет об обмене кредитных билетов на серебро. Еще сохранял юридическую силу закон, по которому все сделки должны были заключаться в серебре. Ограниченные сделки с золотом были разрешены только через год. Начиная с 1895 года издаются указы о предпочтительном приеме золотой монеты в государственные платежи и в качестве пошлин, вводятся вклады, принимаемые в золоте, в обмен на депозитные квитанции. В этот период увеличивается более чем в 3,5 раза золотой запас, который пополняется в основном за счет экспорта хлеба, взимания таможенных пошлин, налогов на спирт, пиво, табак, сахар, керосин, спички и налогового обложения крестьян. Правительство расширяет золотодобычу.

В результате денежной реформы Витте (1895-1897 годов) жители Владивостока получили возможность пользоваться золотыми монетами, кредитными билетами, свободно размениваемыми на золото, а также серебряной и мелкой медной монетой. И к концу XIX века на основе «золотого стандарта», введенного Витте, постепенно удалось стабилизировать денежное обращение. С этого времени все бумажные деньги в стране официально выпускались Государственным банком, и вплоть до Первой мировой войны в любой его конторе или отделении можно было беспрепятственно обменять денежные билеты на золотую монету. Рублю, который по-прежнему чеканился из серебра, было присвоено золотое содержание в 0,774 г чистого золота. Это означало, что за 100-рублевый кредитный билет, на котором изображался портрет Екатерины II и который в народе любовно называли «Катенькой», можно было получить чистым золотом в монете 77,4 грамма. Соответственно, «Петруша» — 500-рублевый кредитный билет — был впятеро тяжелее; он был эквивалентом золотому слитку весом почти в 400 грамм

«Катеньки» и «Петеньки»

Портреты выдающихся правителей России появились на бумажных денежных знаках во второй половине ХIX века. Их наличие существенно усложняло технологию производства, а значит снижало вероятность подделки. На синей пятирублевке был изображен Дмитрий Донской, на «красненькой» — основатель династии Романовых царь Михаил Федорович, а «беленькую» сотку украсил портрет Екатерины II.

Та самая 100-рублевая банкнота с портретом Екатерины II, из-за которой, как считается, и появился жаргон «бабки». Фото: предоставлено Дальневосточным ГУ Банка России

«Катенька» на обороте была уже не белой, а разноцветной, радужной. Поэтому в народе ее еще часто называли «радуга». Говорят еще, что воры-медвежатники, опустошавшие сейфы, дали 100-рублевой банкноте прозвище «бабка», отсюда якобы в язык вошел жаргонизм «бабки» применительно к деньгам. Очень долго эта купюра оставалась самой большой по номиналу банкнотой Российской империи. Одной такой «катенькой» можно было оплатить двухгодичную аренду жилья не то что во Владивостоке, но даже в столице.

Именно такую сумму с 1896 года переезжающим на Дальний Восток выдавали в качестве беспроцентной ссуды сроком на три года. Это большие по тем временам деньги: месячный средний заработок по стране в 1890-е годы не превышал 16 рублей. Тем не менее, по мнению историков, чтобы обзавестись самостоятельным хозяйством, новоселу нужно было иметь не меньше 400–500 рублей. Большая часть переселенцев в конце 1890-х годов приезжала морским путем, значит по прибытии нужно было приобретать лошадь (70–80 рублей), корову (30–40 рублей), сельскохозяйственные машины: веялку (90 рублей), плуг (185 рублей), жатвенную машину (400 рублей).

Достижения и прорывы

В технологии изготовления денег в конце ХIX века произошло еще одно знаменательное событие — был изобретен способ «орловской печати». Она обеспечивала абсолютно точное совпадение элементов рисунка, печатаемых разными по цвету красками: 5-рублевый кредитный билет 1895 года стал одной из первых купюр, изготовленных этим способом. Переходы цвета, получавшиеся в результате такого метода печати, было практически невозможно воспроизвести в кустарных условиях, что сильно повысило защищенность банкнот от подделки. Тогда были выпущены кредитные билеты номиналом 5, 10 и 25 рублей. Кстати, способом «орловской печати» пользуются и сегодня.

5-рублевый кредитный билет, изготовленный способом «орловской печати». Фото: предоставлено Дальневосточным ГУ Банка России

Художественными шедеврами стали бумажные деньги, выпущенные при Николае II. До сих пор ценятся кредитные билеты номиналом 500 рублей и 100 рублей образца 1910 года. Эксперты утверждают, что идеально подделать портреты Петра I и Екатерины II, которые перешли с банкнот второй половины ХIX века на банкноты новых модификаций, невозможно. Эти банкноты поражают своими размерами, «петенька» чуть меньше стандартного листа бумаги из принтера – 27,5 см на 12,6 см. Это самая большая из существовавших в России банкнот. «Катенька» уступает ему ненамного.

Такие деньги использовали наиболее состоятельные люди для действительно крупных покупок, например, новый автомобиль во Владивостоке перед Первой мировой стоил от двух до трех тысяч рублей. Билет на пароход, курсирующий между Одессой и Владивостоком, обходился в 120 или 500 рублей в зависимости от класса каюты.

Купюры для состоятельных жителей Владивостока начала ХХ века. Фото: предоставлено Дальневосточным ГУ Банка России

Обычные горожане, чиновники, разночинцы, как правило, не держали таких крупных банкнот в своих руках ни разу за всю свою жизнь. Годовое жалованье офицеров в то время составляло от 780 до 1200 рублей, если не брать в расчет самые высокие чины. Простые владивостокцы имели доходы на порядок меньше, например, годовой оклад учителя был вдвое ниже, чем жалованье младших офицерских чинов.

Сложно представить общую картину зарплат, так как разброс доходов людей, получавших сдельную оплату, велик. В Справочнике Кларка (за 1911–1912 годы) приводятся такие расценки на рабочую силу разных специальностей во Владивостоке за один рабочий день: чернорабочий, землекоп, каменолом — 1 рубль 50 копеек; трубочист печей, топок — 2 рубля; каменщик, бурильщик, маляр — 2-2 рубля 50 копеек; кузнец, столяр, слесарь — 3 рубля 50 копеек; водолаз — 5 рублей.

Доход рабочего в день в 1911–1912 годы

В кошельке у среднего жителя Владивостока в начале ХХ века лежали медные монеты номиналом 50 копеек, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 1 копейки, а также ½ и ¼ копейки, возможно, серебряные 10 копеек (гривенники) и 5 копеек. Самыми ходовыми были банкноты номиналом 1 и 3 рубля. Они имели высокую покупательную способность. Принято считать, что на 1 рубль можно было прожить неделю. По нашим подсчетам, это было затруднительно. К примеру, курица продавалась поштучно и стоила 60-80 копеек, утка так же, ее цена была от 80 до 90 копеек. Яйца на Семеновском рынке Владивостока накануне Первой мировой войны стоили 13 копеек за десяток, мыло — 12 копеек, сахар — 14 копеек за фунт (409,5 г), спички — 12 копеек за пачку, чай байховый — 0,5-2 рубля за фунт, свежее мясо от 6 рублей за пуд (16,4 кг), молоко в среднем 15 копеек бутылка (полуштоф, равна 615 мл). Свежая камбала на местном рынке стоила 5 копеек за штуку, свежая скумбрия — 15–35 копеек за штуку, краб – 30–70 копеек за штуку, шримс (креветка медвежонок) — 30–35 копеек за фунт.

Цены на Семеновском рынке Владивостока накануне Первой мировой войны

Так или иначе, но в новый век Россия вступила с устойчивыми бумажными деньгами, обеспеченными золотым запасом.