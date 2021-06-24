Чем жители Владивостока расплачивались за Великую Отечественную войну

Владивосток в годы Великой Отечественной войны. Фото: ГАПК, Дальневосточное отделение ГУ Банка России

«Комсомольская Правда» совместно с Дальневосточным главным управлением Банка России продолжает серию материалов о том, как менялись деньги, которые использовали жители Владивостока в разные годы. Мы уже рассказывали о том, чем жил город в XIX веке, а также в годы революции и интервенции. Сегодня – третья серия проекта: СССР и Великая Отечественная война.

Жизнь — не малина

С января 1925 года произошла унификация денежной системы Дальнего Востока с советской денежной системой. Владивосток начал жить в том же экономическом пространстве, что и вся страна. Впервые за несколько лет в Приморье в денежном обращении находились те же монеты и банкноты, что и на всей территории страны.

Уровень жизни городского населения региона в эти годы был одним из самых низких на территории СССР. В частности, по размерам заработной платы Дальний Восток отставал от среднероссийских на 14%, Москвы — на 28%, Петрограда — на 9%.

В середине 20-х годов оклад начальника милиции в Приморье равнялся 48 рублям. Агрономы и ветеринарные врачи получали 55 рублей, учителя школ — 40 рублей, преподаватели высшей школы — в 3-3,5 раза больше. Встречались и более высокие оклады, например, заработная плата работников налоговых органов была около 200 рублей.

В 1930-е годы средний заработок жителя края находился в диапазоне от 100 до 140 рублей, например, у рабочих — от 180 до 240 рублей, у инженерно-технических работников и служащих среднего звена — от 190 до 265 рублей. С учетом отдаленности региона от центральных районов, суровых климатических условий, и, главное, необходимости в рабочей силе, в 30-е годы заработная плата здесь увеличивалась неоднократно.

Самые высокие оклады были в транспортных организациях, промышленности и строительстве. Самые низкие — в лесной отрасли и сельском хозяйстве. Уже к 1940 году среднемесячный заработок рабочих и служащих в Приморье составлял от 286 до 540 рублей.

Однако быстрый рост денежных доходов опережал еще более быстрый рост цен. Во Владивостоке, как и по всей стране, возникли продовольственные затруднения, которые сопровождались оживлением спекуляции на рынке. С1927 по 1932 год цены на промышленные товары поднялись более чем в пять раз, на продукты — почти в 13 раз. Итогом стало введение карточной системы нормированного снабжения: в первую очередь на хлеб, затем на основные продовольственные товары и мануфактуру.

И только в 1935 году были отменены карточки на хлеб, а позже — на мясо, жиры, сахар и другие продукты, что сопровождалось изменением ценовой политики: вводились единые государственные цены, зависящие от территориальных поясов. В 1936 году хлеб во Владивостоке стоил один рубль за кг, сахар-рафинад того же веса — 4 рубля 60 копеек, масло сливочное — 16 рублей 50 копеек, масло растительное — 13 рублей 50 копеек за литр.

Цены на продукты на колхозных рынках Владивостока в 1936 году были выше цен в государственной торговле: мясо в среднем стоило 15 рублей за 1 кг, масло топленое можно было купить за 20 рублей. Молоко стоило четыре рубля за литр, сметана — 25 рублей.

Монета номиналом 1 червонец образца 1923 года

Червончики, мои червончики

В стране к середине 20-х годов сложилась система параллельного обращения двух валют — совзнаков и червонцев. В последних видели твердые советские деньги, обеспеченные в основном товарами, а на 25 % — и золотом. Один червонец приравнивался к десяти рублям. Официально червонцы, выпущенные в 1922-1928 годах, сохраняли платежную силу вплоть до денежной реформы 1947 года, но постепенно, по мере обветшания, они изымались из денежного оборота и заменялись червонцами новых образцов 1932–1937 года.

Кроме бумажных червонцев выпускались и золотые — в виде монет. Золотые червонцы по весу, диаметру и пробе были аналогом царской десятирублевой монеты и содержали почти 8 грамм чистого золота. Эти деньги в основном использовались во внешней торговле, но часть имела обращение и внутри страны. О массовой чеканке, правда, речь не шла, было изготовлено всего 3 млн подобных монет.

В Приморье червонцы появились только в конце июля 1923 года, были ли среди них их металлические аналоги неизвестно.

С 1938 года в обращении появились червонные банкноты, на которых впервые был помещен портрет первого лидера советского государства В.И. Ленина. С этого времени изображение вождя неизменно присутствовало на советских купюрах.

Билет Государственного банка СССР номиналом 1 червонец образца 1937 года

Звонкая монета

В начале 20-х годов XX века в стране начался регулярный выпуск монеты. К середине 1920-х годов национальная валюта заметно окрепла. Монеты чеканились из серебра и меди и пользовались доверием у населения. Кроме банкнот в ходу были серебряные монеты номиналом 10, 15, 20, 50 копеек и один рубль, медные монеты от 1 до 5 копеек, а также монеты достоинством в половину копейки. Встречались в карманах граждан и бумажные банкноты мелких достоинств — 1, 2, 3 и 5 копеек, выпущенные на случай недостатка разменной монеты.

Постепенно вместо дорогих и драгоценных металлов для изготовления монет стали применять более доступные сплавы. Так, например, в 1924 году перестали чеканить серебряную монету достоинством в один рубль, в 1925 году отказались от выпуска золотого червонца, на следующий год при изготовлении мелкой разменной монеты медь заменили на бронзу, а в 1927 году были произведены последние полтинники из серебра. В 1931 году началось производство металлических денег достоинством в 10, 15 и 20 копеек из нового сплава — никеля. Ни по весу, ни по размеру новые никелевые монеты не отличались от соответствующих серебряных, но твердость и износостойкость никеля обеспечивала их долговечность, а его тугоплавкость — лучшую защиту от подделок.

Монета номиналом 1 рубль образца 1924 года

Время героев

Интересно, как время отражалось на внешнем дизайне банкнот. На банкнотах, выпущенных в 1938 году, появились «модные» в то время героические профессии, к которым люди относились с большим уважением. В 1937 году Валерий Чкалов осуществил свой знаменитый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер, а в следующем году на купюре номиналом пять рублей появилось изображение пилота на фоне самолета.

Примечательно, что на первых эскизах этой купюры была изображена женщина с короткими волосами в скромном деловом костюме. После полетов Чкалова изображение женщины заменили на летчика.

Летчик. Государственные казначейские билеты СССР номиналом 5 рублей образца 1938 года

Всей стране стал известен трудовой подвиг Алексея Стаханова, который вместе с двумя рабочими шахты за одну смену добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз. Стахановское движение стало приметой того времени, а на банкноте номиналом один рубль был изображен рабочий-шахтер.

Стахановец. Государственный казначейский билет СССР номиналом 1 рубль образца 1938 года

На трехрублевой купюре были изображены два солдата-красноармейца. Из-за постоянной модернизации обмундирования и амуниции военных и все новых требований устава художник и дизайнер банкнот Иван Дубасов менял эскиз купюры не менее шести раз. Появление военного сюжета тоже не удивляет. Военные конфликты следовали один за другим: озеро Хасан, Халхин-гол, Советско-финская война.

Красноармейцы. Государственные казначейские билеты СССР номиналом 3 рубля образца 1938 года

А затем и Великая Отечественная война, которая стала колоссальным испытанием для всего народа. Являясь глубоким тылом, Приморский край избежал непосредственных боевых действий. Еще в апреле 1941 года Советский Союз заключил с Японией Пакт о нейтралитете. Однако Япония, союзник Германии по Тройственному пакту, продолжала наращивать вооруженные силы на континенте. Опасность нападения Японии оставалась реальной. Владивосток с первых дней войны стал жить как прифронтовой город, готовый к обороне: 26 июня 1941 года нарком Военно-морского флота Кузнецов подписал приказ об установке минных заграждений в море на подходах к Владивостоку. Все жители знали, что окрестности города минируются.

В 1941-42 годах из Приморья было мобилизовано 136 тысяч человек. Уходили на войну и многочисленные добровольцы. Между тем, по данным переписи населения, на начало 1939 года численность проживающих в крае составляла менее 907 тысяч человек. Причем на долю людей моложе трудоспособного возраста — от 0 до 15 лет — приходилось 36% населения края, и еще 5% — на людей старше трудоспособного возраста.

Рабочих рук не хватало, подростки привлекались на сверхурочные работы, отменялись отпуска. Было запрещено увольнение с работы по собственному желанию. Прогулы квалифицировались как дезертирство и влекли за собой судебную ответственность.

Прибрежные районы Дальнего Востока, включая Приморье, стали практически единственным местом в стране, где велся рыбный промысел. Край должен был увеличить не только поставки рыбы, но и лесоматериалов, угля, редких и цветных металлов, снарядов и военной техники для фронта. Тысячи приморцев привлекались для строительства бомбоубежищ и оборонительных рубежей.

Быт военного времени

С началом войны в стране отмечался острый дефицит товаров и продовольствия. С ноября 1941 года на Дальнем Востоке стали вводить карточную систему снабжения продовольствием, а с начала 1942 года — промышленными товарами по фиксированным нормам. Можно сказать, что карточки, отчасти, выступали в роли денег. По ним покупали товары по государственным ценам, которые были в разы ниже коммерческих. Таким способом населению выдавали хлеб, муку, крупы, сахар, макароны, масло, мясные и рыбные продукты. Карточки определяли дневные нормы получения продуктов, например, хлеба: рабочим — 600 грамм, инженерам — 500, иждивенцам — 400, детям до 12 лет — 300 грамм.

Потеря карточек грозила бедой: килограмм нормированной говядины в 1944 году стоил 12 рублей, тогда как в коммерческой торговле — около 410 рублей. Средняя зарплата в это же время составляла 445 рублей.

Карточки вводились также и на промышленные товары: мыло, обувь, ткани, трикотажные, чулочно-носочные и другие изделия. Одновременно с этим стремительно росли цены на коммерческих, так называемых «колхозных» рынках. К примеру, если в 1941 году литр молока стоил 4 рубля, то в январе 1944 года — 50 рублей.

Приведем цены коммерческой торговли в 1944 году: масло растительное — 600 рублей за литр, сало топленое — 800 рублей за килограмм, мясо — 320–500 рублей, гречневая крупа — 250 рублей, макароны из муки 1 сорта — 200 рублей, папиросы «Казбек» — 50 рублей за пачку. Цены нормированной торговли (государственные цены) были в несколько раз ниже: масло растительное — 13,5 рублей за литр, мясо — 12–17 рублей за килограмм, гречневая крупа — 4,3 рубля, макароны из муки 1 сорта — 3,5 рубля, папиросы «Казбек» — 6,5 рубля за пачку. Но приобрести по таким ценам товары было сложно. Так же дело обстояло и с промышленными товарами. По официальной статистике на пять человек в год приходилась одна пара чулочно-носочных изделий. Был большой дефицит обуви. Люди, чье детство пришлось на военное время, вспоминали, как одна пара обуви служила всем детям в семье, из-за чего в школу ходили по очереди. Распределение промышленных товаров производилось по так называемым купонам. В Приморье и Хабаровском крае с конца 1942 года норма для рабочих на полугодие составляла 250 купонов, для служащих — 200, для иждивенцев и детей — 160. Чтобы купить пальто требовалось 80 купонов; на приобретение пары обуви — 40. Но, как правило, необходимые товары отсутствовали.

По воспоминаниям старожилов, во Владивостоке не было голода. Весной 1942 года местные власти выделили жителям города под земельные участки для огородничества свыше 3 тысяч га земли вдоль железной дороги от станции Первая Речка до Надеждинской. В 1943 году разработали новые земельные участки в районе Кипарисово.

Помогали выживать промыслы. Нужно отметить, что частным лицам добывать морепродукты запрещалось, но этот запрет зачастую нарушался. Собирали грибы и ягоды даже в городской черте. При предприятиях организовывались собственные подсобные хозяйства.

Дефицит монеты

В это время в денежном обращении находились в основном червонцы образца 1937 года с портретом Ленина и казначейские билеты СССР образца 1938 года, а также монеты из бронзы и медно-никелевого сплава. Монетами расплачивались в трамвае, кинотеатрах, в «автоматах телефонной станции», киосках Союзпечати, газета «Красное знамя», например, в 1943 году стоила 15 копеек.

Монета номиналом 15 копеек образца 1931 года

Известно, что в 1942 году в Приморье в какой-то момент появились сложности с разменной монетой: на сдачу людям выдавали талончики, выписанные завмагами или завстоловыми, и почтовые марки, т.е. денежные суррогаты. Это говорило о недостатке монет в обращении, о введении новых речь не шла. Во время войны металлы, из которых чеканились монеты — никель и бронза, использовались для создания танковой брони, хирургических инструментов, двигателей и деталей артиллерийских орудий. Госбанк инициировал проверки организаций торговли и услуг. В итоге проблема была решена.

Помощь фронту

Один день войны обходился бюджету СССР в 3,6 миллиона рублей. Тыл, как мог, помогал финансами: налоги были значительно увеличены — тогда, например, был введен налог на холостяков и малосемейных граждан, составлявший 5% от заработной платы. С января 1942 года в стране начал действовать военный налог, составляющий около трети зарплаты. Через военные займы и денежно-вещевые лотереи проводилась финансовая мобилизация средств граждан.

Несмотря на все сложности жизни в тылу люди добровольно сдавали деньги и ценности в Фонд обороны страны. В краевой конторе Госбанка уже в начале июля 1941 года был открыт специальный счет № 14 «Поступления в Фонд обороны страны». Приморцы начали отчислять двух-, трех-, пятидневные заработки, а также сдавать сельскохозяйственную продукцию и драгоценные металлы.

По сообщению Госбанка СССР от 12 января 1942 года, поступления из Приморского края составили 5% от общей суммы выплаченной заработной платы. По сумме взносов Приморье занимало четвертое место в стране вслед за Москвой, Ленинградом и Хабаровским краем.

Если не говорить об отдельных случаях спекуляции, когда на войне наживались целые состояния, моральные установки того времени были таковы, что деньги не были у людей на первом месте. Одновременно с патриотическим движением по созданию Фонда обороны в Приморской краевой конторе Госбанка и во всех отделениях края были открыты текущие счета для сбора средств на строительство танков, самолетов, в помощь детям сиротам, колхозникам, пострадавшим от военных оккупантов, на восстановление города Сталинграда и других разрушенных городов.

Сбор средств в Фонд обороны страны. Источник: Государственный архив Приморского края

Всего за годы войны добровольные финансовые вложения приморцев в дело Великой Победы составили 487 млн рублей наличными денежными взносами и облигациями госзаймов, 237,5 млн рублей подпиской на денежно-вещевые лотереи, 4,5 кг золота, 150 кг серебра.

Две недели на денежную реформу

После войны себестоимость денег сильно упала. Чтобы не повторить последствия экономического упадка, который случился после Первой мировой войны, в 1947-м году в СССР была инициирована денежная реформа — нужно было изъять из обращения избыточное количество денег. Реформу провели в рекордно сжатые сроки — две недели, за это время необходимо было обменять все имеющиеся денежные сбережения и облигации. Все старые купюры, которые находились у людей на руках, меняли по курсу один новый рубль за десять старых. Банковские вклады до трех тысяч рублей обменивали по курсу один к одному; свыше трех тысяч, но не больше 10 — два к трем, а свыше 10 тысяч — по курсу два к одному.

Билет Государственного банка СССР номиналом 100 рублей образца 1947 года

Многие попросту не успели обменять деньги за такой короткий срок. Люди стремились спасти свои сбережения, покупая ценные, с их точки зрения, вещи — включая бакалею. В магазинах оборот поднялся в три и более раза.

Денежная реформа 1947 года отменила червонное обращение. С этого времени, продолжая прежнюю традицию, купюры до пяти рублей именовались государственными казначейскими билетами, а с 10 рублей — билетами Государственного банка СССР. Эмитентом первых выступало Министерство финансов, они, согласно официальным формулировкам, обеспечивались «всем достоянием Союза ССР», а вторые — «золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка». В действительности в условиях кассового плана, контроля за ценами и заработной платой все денежные купюры имели внутри страны товарное обеспечение. Новые деньги были напечатаны на плотной бумаге с водяными знаками. Они имели практически одинаковое оформление, но отличались в зависимости от номинала размерами. Денежные знаки образца 1947 года разрабатывались под руководством талантливого дизайнера банкнот Ивана Дубасова. Благодаря ему новые купюры сохранили традиционные для российских денег цвета: один рубль — желто-коричневый, 3 рубля — зеленые, 5 рублей — синие. Кроме них, в оборот были введены банкноты номиналом 10, 25, 50 и 100 рублей. Кстати, 100-рублевый билет 1947 года с видом Московского Кремля (на оборотной стороне), гравированный металлографическим способом — до сих пор относят к произведениям полиграфического искусства.

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