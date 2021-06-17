От денег рябило в глазах: какие купюры помогли Владивостоку пережить революцию и интервенцию

Часть вторая - революция и интервенция

«Комсомольская Правда» совместно с Дальневосточным главным управлением Банка России продолжает серию материалов о том, как менялись деньги, которые использовали жители Владивостока в разные годы. В прошлый раз мы рассказывали, чем расплачивались первые поколения его жителей, сколько они зарабатывали и что могли на эти деньги купить. Сегодня поговорим о том, какие деньги были в ходу во Владивостоке во время революции и интервенции. Проект посвящен 161-летию Владивостока.

Выкупленные деньги

Серьезным испытанием прочности денежной системы России стала русско-японская война и последовавшая за ней первая буржуазная революция 1905-1907 годов. Огромные военные затраты и расходы на подавление бунтов привели к колоссальному дефициту государственного бюджета. Вкладчики начали поспешно изымать деньги из банков, подрывая тем самым финансовую систему. Бегство капиталов за границу усилило спрос на иностранную валюту. Однако, по воспоминаниям очевидцев тех событий, живших во Владивостоке, гораздо ощутимее конфликта с Японией и событий первой революции оказалось влияние войны 1914 года, февральской и октябрьской революций 1917 года и последовавшей за ними Гражданской войны. В этот период денежное обращение Дальнего Востока получило самостоятельное развитие и приобрело свои особенности.

Экспонаты музея при Дальневосточном ГУ Банка России во Владивостоке

Постепенно из обращения в стране исчезли монеты, причем не только золотые, но и серебряные и даже медные. Уже с начала 1916 года в обращении находились только бумажные деньги: марки, выполнявшие функции разменной монеты, бумажные казначейские знаки и кредитные билеты, которые стали последними деньгами, выпущенными в имперской России.

Золотые, серебряные и медные царские монеты, хотя и являлись средством платежа, использовались чаще всего как инструмент сбережений и оседали «на черный день» в карманах жителей края.

А со второй половины 1917 года поставка денежных знаков из центральной России совсем прекратилась. Приморский рынок стал испытывать их острую нехватку.

Подтверждение этому находим в письме американки Элеоноры Прей, знаменитой своими фотографиями Владивостока и письмами, отразившими то время. В январе 1918 года она писала своей родственнице: «Нынче утром я выходила, чтобы заплатить за конфеты, которых я купила в пятницу и которые обошлись мне в три рубля. Они не смогли мне дать сдачи с двадцати рублей, так что я оставила их там… и взяла у них кредитную расписку, тем временем мне удалось за два дня наскрести три рубля почтовыми марками и одно-, двух- и трехкопеечными билетами, которые я туда и отнесла и выкупила свой двадцатирублевый билет!».

Сами себе Гознак

Приморье, как и весь Дальний Восток, на несколько лет оказалось фактически оторвано от остальной России. Это породило целый ряд локальных эмиссий. Деньги начали печатать многие. В ряде случаев они попадали в обращение лишь потому, что других, «настоящих», попросту не было.

Широкое распространение получили выпущенные в 1918 году боны-обязательства торгового дома «Кунст и Альберс». В 1918–1920 годах — боны Приморского общества поощрения коннозаводства, дальневосточного общества «Рыбак», кооперативного товарищества «Взаимопомощь». Деньги выпускала даже крупнейшая в городе аптека, принадлежавшая фармацевту Владимиру Боргесту, и японская газета «Владиво ниппо», находившаяся в то время в городе.

Денежные знаки выпускали местные правительства и самоуправления, финансово-кредитные организации, торговые фирмы, общественные объединения. Наряду с новыми деньгами ходили старые, дореволюционные, а также валюта иностранных государств.

Владивосток оказался местом, через которое перемещались массы людей. Из города и в город ехали беженцы войны. В январе 1918 года началась иностранная интервенция, но американские войска появились на Дальнем Востоке уже в ноябре-декабре 1917 года. Сюда потянулись японцы, чехи, французы, итальянцы. Поэтому в городе в ходу были японская иена, английский фунт, американский доллар, французский франк и некоторые другие валюты.

Повседневные условия жизни сильно ухудшились. Если у жителей города и были деньги, стало невозможно найти хотя бы основные продукты питания. С прилавков исчезла даже рыба, несмотря на близость моря. Снабжение города шло из рук вон плохо. Товары первой необходимости жители приграничных районов закупали у ближайших соседей из сопредельных стран.

Вместе с этим ухудшалась криминогенная ситуация. В этот период начали активно действовать фальшивомонетчики. Причем подделывались почти все денежные знаки, невзирая на вид валюты или наименование эмитента. Изучая прессу того периода, можно сказать, что группы фальшивомонетчиков, как правило, были интернациональными. Деньги подделывали не только на территории российского Дальнего Востока, но и в Китае и Японии.

Свои деньги стали выпускать различные общества, магазины, аптеки, даже газеты

Оригиналы хуже подделок

Жители Владивостока, как и всей страны, почувствовали влияние инфляции, причиной которой стали ослабление национальной валюты, увеличение спроса и одновременное сокращение предложения товаров и услуг. Рост цен моментально «съедал» ценность банкнот. Такая ситуация способствовала появлению региональных и местных суррогатов, которые замещали законные общегосударственные деньги, конкурировали с ними и усиливали хаос в экономике.

Очень часто качество бумаги для печати таких денег, как и способ изготовления оставляли желать лучшего. Кустарные деньги, как правило, имели ограниченный круг обращения (магазин, кафе, ресторан), но люди использовали их охотнее, поскольку при частой смене властей, выпущенные ими деньги быстро выходили из обращения.

В период интервенции американка Элеонора Прей на добровольных началах работала за стойкой в «Хижине» — кафе и читальне, куда приходили американские солдаты и матросы. Ей приходилось работать с наличными деньгами. Вот, что она сообщает об их качестве в декабре 1917 года: «Денежные дела здесь идут все хуже и хуже, хотя курс в последние недели две изменился не сильно. Омские банковские билеты во многих случаях отпечатаны так плохо, что подделки выходят лучше оригиналов, и это вызывает бесконечную путаницу».

А вот ее записи, свидетельствующие о состоянии наличного-денежного обращения Владивостока, сделанные спустя два года: «На этой неделе я провела в «Хижине» три полных дня… Мое место — почти всегда у кассового аппарата, так как только настоящему специалисту можно доверить работу с наличностью в наши дни, когда вращается несчетное количество всяких бумажных денег, а также поддельных банковских билетов. Разнообразие, с которым нам приходится иметь дело, включает в себя бумажки достоинством в одну, три и пять копеек; приравненные к деньгам почтовые марки, в 10, 15 и 20 копеек — зачастую столь грязные, что если бы не цвет, различить их (номинал) было бы не возможно; однорублевые билеты старого режима, во всех местах подклеенные бумагой; трех-, пяти- и десятирублевые билеты того же самого режима, но обычно не столь изношенные, как однорублевые; двадцати- и сорокарублевые банкноты керенских денег, которые представляют собою противные маленькие прямоугольнички… Монет в обращении нет уже около полутора лет».

Дореволюционное качество: «русски деньги починяй»

Из бумажных денег больше всего ценились дореволюционные, выпущенные при Николае II. Ведь их печатали еще тогда, когда теоретически они обеспечивались золотым запасом России, и степень доверия к этим денежным знакам была выше, чем к многочисленным местным суррогатам. К тому же «романовские» деньги по дизайну, степени защиты и полиграфическому исполнению качественно превосходили остальные денежные знаки. Высокое качество стало одной из причин, почему они не сразу обесценились после революции и продолжали пользоваться у менял, промышлявших на Дальнем Востоке, спросом. При этом потертые банкноты стоили меньше. Даже один булавочный прокол в купюре снижал ее стоимость до половины номинала. В приграничных с Приморьем городах Китая даже появился новый вид ремесла — починка старых денежных знаков. На китайских фанзах можно было встретить такие объявления: «русски деньги починяй», «русска ломайла деньга исправляй».

Китайские кудесники тщательно «стирали» и утюжили русские дензнаки, старательно заделывали на них дырочки, и «починенная» бумажка переходила в высший разряд, поднимаясь в цене чуть ли не в два раза.

Наработки для банкнот Монгольского национального банка с древним символом солнца использовались для российских денег

«Свастические» думские деньги

В начале июня 1917 года в оборот стали поступать деньги Временного правительства. Интересно, что на новых кредитных билетах номиналом 250 и 1000 рублей присутствовало изображение свастики. Каких только гипотез не выдвигалось по поводу оформления российских денег древним символом. На самом деле, политический заказ Временного правительства на скорейшее изготовление бумажных денег с новой революционной символикой вступил в противоречие с техническими возможностями Экспедиции заготовления государственных бумаг (будущий Гознак). По существовавшей в то время технологии денежного производства полный цикл от эскиза до готового тиража занимал не менее года. Ускорить выпуск новых денег можно было, используя уже готовые модели, матрицы и печатные формы от других, выпускавшихся, готовящихся к выпуску или по каким-то причинам невыпущенных купюр. В данном случае были использованы наработки для банкнот Монгольского национального банка, которые не были выпущены. И свастика на этих купюрах присутствовала как древний символ солнца, почитаемого буддистами. Это подтверждают документы, хранящиеся в архиве Гознака.

«Думка» - первая в России купюра с изображением памятника архитектуры

На оборотной стороне купюры достоинством 1000 рублей — здание Государственной Думы в Петрограде (Таврический дворец), из-за чего в народе эти деньги называли «думскими» или «думками». Это первая в России купюра с изображением памятника архитектуры.

Оформление выпущенных билетов выполнено на высоком художественно-полиграфическом уровне. На обеих сторонах — виньетки сложной структуры. Они вместе с защитной сеткой и водяными знаками обеспечивали высокую степень защиты.

Фантики от конфет

Современники не случайно пренебрежительно упоминают о денежных знаках, которые своим названием прочно связаны с главой Временного правительства Александром Федоровичем Керенским. Эти деньги размером с конфетные фантики современники называли «от кваса ярлыки». Керенки выпускались неразрезанными листами, и людям, чтобы сходить в продовольственную лавку, приходилось их нарезать самостоятельно

По оформлению «керенки» напоминали дореволюционные марки для оплаты консульской пошлины. На них не было ни номеров серий, ни года выпуска, ни подписей управляющего и кассиров Госбанка. Ими выдавали большую часть зарплаты госслужащим и оплачивали расходы госструктур, включая армию и транспорт. Поэтому к 1918 году керенки стали привычным платежным средством. Во Владивостоке в сентябре-октябре 1919 года при обмене 1 романовский рубль шел за 2 рубля керенскими или 4 рубля сибирскими знаками. На региональных рынках керенки, как правило, котировались выше местных денежных знаков.

Те самые «от кваса ярлыки». «Керенки» выпускались рулонами, как обои

Сибирки

Именно о «сибирках» упоминала Элеонора Прей, говоря об омских банковских билетах. Омское правительство, возглавляемое Колчаком, приступило к выпуску собственных кредитных билетов и казначейских знаков — так называемых «сибирских денег» в 1918 году, но экономические и военные неудачи Омского правительства подрывали доверие к «сибиркам». Их отказывались принимать филиалы зарубежных банков на Дальнем Востоке и кассы КВЖД. Появившись в кошельках владивостокцев в 1918 году, они обесценились за год в 20 раз. К моменту падения колчаковского правительства пуд мяса (16,38 килограмма) в царских или «романовских» деньгах стоил 140 рублей — почти в 15 раз дороже, чем до революции, но в «керенках» уже 230 рублей, а в «сибирках» не меньше 2,5 тысяч рублей.

Деньги разных выпусков стоили на рынке по-разному, став предметом обмена и спекуляции. И очень быстро обесценивались, потому что цены росли постоянно.

Доверие к сибирским деньгам было очень низким

Хорватские деньги

В Приморье широкое распространение получили боны Русско-Азиатского банка. Во Владивостоке находился его филиал, поскольку работа этого банка, финансировавшего строительство Китайско-Восточной железной дороги, была тесно связана с экономикой Приморья. Ведь продовольственное снабжение город получал именно по КВЖД.

В середине 1918 года Русско-Азиатский банк, испытывавший большие затруднения в наличных денежных знаках, по согласованию с Управлением КВЖД принял решение о выпуске собственных бон и заказал их у американской фирмы по изготовлению банкнот. Денежные знаки на общую сумму 20 миллионов рублей поступили в банк к концу 1918 года.

Боны Русско-Азиатского банка заказали у американской фирмы

Боны, принимавшиеся в уплату всех сборов КВЖД, а также без ограничений самим банком, стали полноценной денежной единицей. В народе новые деньги получили название «хорватовки» по имени тогдашнего управляющего КВЖД генерала Д.Л. Хорвата. Просуществовали «хорватские деньги» недолго.

Кстати, правление Общества КВЖД в октябре 1919 года заявило о переводе всех тарифов дороги на исчисление в золотом рубле. Был установлен курс одного золотого рубля в 110 «романовских», 150 «керенских», 1100 «сибирских», что отражало степень доверия к ним.

Просуществовали «хорватские деньги» недолго

Антагонисты одной банкноты

Финансовая обстановка в крае к 1920 году оказалась крайне тяжелой: во Владивостоке был исчерпан весь запас общегосударственных денег. Бывшие в денежном обращении Приморья «романовские», «керенские» и «колчаковские» денежные знаки потеряли свою покупательную силу. Владивостокское отделение Госбанка, которое продолжало работать в городе, выпустило в начале 1920 года собственные чеки номиналом 1000 рублей. Известно, что чеки были изготовлены на белой качественной бумаге с водяными знаками. Однако появилось много подделок, и в итоге чеки просуществовали меньше полугода.

Владивостокское отделение Госбанка в начале 1920 года выпустило собственные чеки, но существовали они недолго

После прихода к власти Временного правительства Приморской областной земской управы в обращение были введены новые денежные знаки — кредитные билеты американской заготовки высокого качества. Они были напечатаны «American Bank Note Company» для правительства Колчака и прибыли во Владивосток в конце октября 1919 года. Пока эти деньги пытались переправить в Омск, правительство адмирала Колчака пало. Лишь малая часть «американских» рублей, всего 500 миллионов, попали в обращение в Приморье и Приамурье.

Интересно, что при оформлении банкнот американцы использовали те же элементы, что и в банкнотах, изготовленных для стран Латинской Америки. К примеру, изображенная на лицевой стороне «русских» билетов номиналом 100 рублей фигура женщины в окружении щедрых даров природы, украшала билет банка Колумбии в 50 песо в 1881 году. Позднее этот же рисунок помещался на денежных знаках Гватемалы, Венесуэлы, Мексики, Эквадора.

Для правительства Колчака деньги печатала американская компания, используя в оформлении те же элементы, что и для купюр в Мексике и Колумбии

Еще одна особенность этих банкнот в том, что они ходили в товарно-денежном обороте с двумя комплектами подписей финансистов двух отличных по идеологии правительств. На лицевой стороне билетов стояли подписи управляющего колчаковским банком С. Рошковского и кассира А. Толстовца. Но для обеспечения у населения доверия к выпускавшимся деньгам на них должны были иметься подписи приморских финансистов. Так на оборотной стороне купюр появились подписи управляющего Владивостокским отделением Государственного банка тех лет И. Иванова и кассира И. Ковнацкого.

Для повышения доверия, на купюре с одной стороны расписывал управляющий колчаковским банком, а на другой – приморские финансисты

В октябре 1920 года Земская управа приняла закон, в соответствии с которым приморские «американские» денежные знаки были аннулированы.

В июне 2020 года в обращение поступают деньги Временного правительства Дальнего Востока под председательством А.С. Медведева. Про них можно было бы не вспоминать, но именно на этих банкнотах впервые появился Владивосток. В центре купюры достоинством один рубль изображен памятник адмиралу Г.И. Невельскому на фоне дальневосточных сопок, а также порт, море, корабли.

Впервые Владивосток оказался на деньгах в 1920 году

Деньги ДВР

Созданная в 1920 году Дальневосточная республика, в состав которой входили Забайкальская, Амурская, Приморская области, а также северный Сахалин и Камчатка, выпустила свои собственные денежные знаки достоинством 1, 3, 5 и 10 рублей. На них в духе времени был изображен герб ДВР: сноп колосьев на фоне перекрещивающихся кирки и якоря. Такой герб символизировал единение трех основных регионов, входивших в республику: Приморье (якорь), Приамурье (сноп) и Забайкалье (кирка золотодобытчика). Позже были изготовлены билеты номиналом 500 и 1000 рублей. Денежный знак достоинством в 1000 рублей, как и билеты малого достоинства, имел в оформлении герб ДВР. На лицевой стороне банкноты был изображен таежный пейзаж с плугом на переднем плане. На оборотной стороне — крестьянин с косой у поля, уставленного снопами. Что касается оформления 500-рублевого кредитного билета, то он, так же, как и билет в 1000 рублей, содержал зарисовки дальневосточной природы: на лицевой его стороне на фоне сибирского пейзажа были изображены медведь и лисица, на оборотной — пейзаж Приамурья с парусными рыболовецкими судами, сетями и якорем.

Деньги Дальневосточной республики выпускались на простой бумаге, даже без водяного знака

Эти деньги выпускались на простой, довольно хорошего качества бумаге без водяного знака. Внешний вид банкнот и свойства бумаги, безусловно, повышали доверие к ним людей, которые их использовали. Однако качество изготовления и современный дизайн не спасли «буферки». Эти деньги должны были оказать отпор иене, но в июле 1921 года выпуск «кредитных билетов Дальневосточной республики» из-за стремительного их обесценивания был прекращен. Уже в конце 1921 года фактическая стоимость кредитного билета 1000-рублевого достоинства была менее одной копейки золотом. В результате кредитные билеты Дальневосточной республики без какого-либо вмешательства правительства ДВР спонтанно вышли из денежного обращения.

Деньги Дальневосточной республики выпускались на простой бумаге, даже без водяного знака

Японские иены

Японская интервенция, по форме военная, таила в себе интервенцию экономическую. Японские войска привезли с собой изготовленные по особому заказу иены для оккупированных районов России. Деньги эти имели надписи на русском языке, которые делались для более скорого усвоения и принятия японских денег русским рынком. Это были купюры разного достоинства, но главным образом разменная мелочь. Оккупационные деньги были украшены изображением драконов, павлинов и хризантем.

Несмотря на попытки Приморского правительства укрепить денежный рынок, японская валютная оккупация оказалась успешной. К середине 1921 года иена заняла положение «обрусевшей» валюты, исполняя все присущие национальной валюте функции — законного платежного средства, основного орудия обращения и средства сбережения ценностей.

Присутствие большого количества разнообразных денежных знаков, которые зачастую не имели покупательной способности, привело к распространению в регионе расчетов в иностранной валюте. И именно иена оказывала существенное влияние на экономику края. К 1922 году сумма банкнот японского оккупационного «Чосен Банка», имевших хождение во Владивостоке и Приморье, составляла 10 000 000 иен.

Иены выпускали с надписями на русском, чтобы деньги быстрее «обрусели»

С установлением власти Советов в регионе происходило постепенное сближение приморской денежно-кредитной системы с общесоветской.

Первые советские деньги в Приморье

Первые советские рубли появились в Приморье только в конце июля 1923 года. И, возможно, им еще долго пришлось бы бороться с японской иеной, но в сентябре 1923 года в Японии случилось одно из сильнейших землетрясений за всю историю. Потери, понесенные страной восходящего солнца, сказались на международном курсе иены. В то время дальневосточные регионы России получили достаточное количество новеньких рублей и разменной монеты. Спустя год советский рубль полностью вытеснил японскую валюту из Приморья.

От изобилия денежных знаков во Владивостоке 100 лет назад рябило в глазах – «романовские», «сибирки», керенки, «хорватовки», оккупационные иены, деньги местных правительств. Очень сложно определить реальные доходы владивостокцев и цены на продукты питания и товары повседневного спроса в тот период. Частично из-за отсутствия данных (только с 1923 года на Дальнем Востоке стала внедряться система бюджетных обследований). Частично из-за разнообразия ходивших в то время денег, ведь у них была различная ценность и разный обменный курс. Кроме того, в 1920-е годы на территорию региона завозилось очень много контрабандных товаров, цены на которые учету и контролю не подлежали.

В следующей статье мы расскажем о деньгах, которые использовали жители Владивостока в годы Великой Отечественной войны.

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