Новый благоустроенный пляж появится к осени во Владивостоке

Комфортный и благоустроенный пляж оборудуют к сентябрю. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке началось благоустройство популярного места отдыха в районе Второй речки. На прибрежной зоне улицы Татарская уже к сентябрю должны появиться лежаки, душевые и раздевалки, и другие блага цивилизации, позволяющее отдыхать с комфортом. Оборудовать один из любимых пляжей горожан стало возможно благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы на участке в районе Татарской уже начались. Тяжелая техника ровняет площадку, рабочие также очищают берег от скопившегося мусора. Стоит отметить, что в любое время года на этом пляже довольно многолюдно. Летом горожане здесь гуляют и фотографируются, а зимой сюда приезжают любители подледного лова.

В 2020 году набережная попала в список приоритетных территорий для благоустройства по федеральной программе. По проекту планируется поделить пляж на две зоны – активную и для релакса, перед въездом оборудуют парковку.

Пляж разделят на несколько зон. Фото: vlc.ru

– В этом году город получит полноценный функционирующий пляж. Здесь обустроят зону с лежаками, установят туалеты, душевые и раздевалки, смонтируют покрытие. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также не парковать автотранспорт в зоне строительных работ, – поделился руководитель Дирекции общественных пространств администрации Владивостока Салават Галиев.

Напомним, всего в этом году новый облик помимо Татарской обретут еще пять территории. Речь идет еще об одном пляже на Второй речке, сквере на улице Ульяновской, сквере Комсомольцев, общественной территории на сопке Бурачка и прогулочной зоне на улице Тунгусской.

Стоит отметить, что официально купальный сезон в этом году планируется открыть 15 июня. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в акватории Владивостока, эксперты рекомендуют для отдыха пляжи на Русском острове в бухтах Аякс, Воевода, Чернышева, Парис, территории в районе мысов Вятлина и Ахлестышева, а также зоны на острове Попова в бухтах Пограничная и Старка, а также на острове Рейнеке.

Также администрация Владивостока намерена разобраться с «веревочниками». Сообщить о незаконном взимании платы при проходе на пляж можно будет по телефону горячей линии: 2222-333.

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