Люди взяли поиграться: медвежонка-сиротку спасают в Приморье

Малышке около пяти месяцев. Фото: www.instagram.com/siberiantiger_center.

В приморском центре помощи диким животным «Тигр» очередной новичок. Ряды постояльцев, которым предстоит освоить навыки охоты и научиться обходиться без человека, снова пополнил медвежонок, точнее медведица. Малышку изъяли у сельских жителей. Как сиротка превратилась в домашнего питомца – история умалчивает. Не исключено, что мать-медведицу убили, а детеныша пожалели. Вот только вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, самочку одомашнили. Теперь же ей заново придется прививать звериные повадки.

Судя по всему, люди попросту взяли медвежонка поиграться. По словам специалистов, в нежном возрасте хищники крайне милые. А вот, когда маленькие пушистики начинают взрослеть, хлопот не оберешься и справляться с подросшими медведями в домашних условиях крайне сложно.

– Медвежонка изъяли сотрудники Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края в Красноармейском районе. Ей около 5 месяцев и видно, что медведица долгое время жила у людей. Беспокоит ее контактность с человеком. Скорее всего, малышка останется зимовать в Центре. Рассуждать о дальнейшем выпуске ее на волю, пока рано. Будем наблюдать и уже потом делать выводы, – рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» руководитель приморского центра помощи диким животным «Тигр» Виктор Кузьменко.

Всего сейчас в центре «Тигр» семь медвежат. У всех малышей сложная судьба. Кого-то подкинули прямо в коробке на территорию, кого-то забрали у браконьеров или нашли в лесу. Словом, работы специалистам хватает, особенно, если учесть, что некоторых сироток приходится выкармливать буквально с бутылочки. А питание у малышей должно быть каждые четыре часа.

Новая медведица пока находится в отдельном вольере на карантине. Лишь после того, как сотрудники центра спасения убедятся, что медвежонок не болен, ее переселят к шести собратьям. В будущем контакт между работниками и косолапыми будет минимизирован, а пока мишки еще не могут полностью обходиться без помощи человека.

Медвежонок сейчас на карантине. Фото: www.instagram.com/siberiantiger_center.

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