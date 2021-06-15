В поисках пропавшей на Ханке семьи специалисты обследовали 20 квадратных километров

В Приморье продолжаются поиски Андрея и Кристины, пропавших на озере Ханка. Фото: primorsky.sledcom.ru / личные страницы героев публикации в соцсетях.

В Приморье продолжаются поиски супругов, которые загадочным образом исчезли на озере Ханка. Их трехгодовалого сына удалось обнаружить на берегу. Замерзающий малыш лежал лицом в песок, возле резиновой лодки с оторванным мотором, родителей поблизости не было. К поискам жителей поселка Новый – Андрея и Кристины помимо спасателей подключились полицейские, сотрудники следственного комитета, специалисты погранслужбы и ГИМС, работники Рыбинспекции, дружинники и просто неравнодушные люди.

15 июня пошли пятые сутки с момента исчезновения семьи. Напомним, туристы разбили лагерь рядом с селом Троицкое на берегу Ханки, однако по какой-то причине его покинули, оставив незапертой машину, продукты на столе и вещи, словно уходили в спешке. Местные жители забили тревогу, заметив опустевшие палатки. Именно благодаря неравнодушию приморцев в короткие сроки в семи километрах от лагеря удалось найти и спасти малыша, замерзающего на берегу. Счет тогда буквально шел на минуты.

В поисках участвуют специалисты разных ведомств. Фото: primorsky.sledcom.ru

Накануне поисково-спасательная операция проводилась по побережью в направлении на север от лагеря пропавших людей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, специалисты обследовали 12 квадратных километров. Всего за последнее время поисковикам удалось прочесать 20 квадратных километров береговой линии. К сожалению, пока безрезультативно. Спасатели задействовали пять единиц техники и два плавсредства. Помимо этого, используются дроны, позволяющие осматривать акваторию с воздуха.

Следственный комитет Приморья озвучил наиболее вероятную версию происшествия. Специалисты считают, что глава семейства выпал за борт во время движения лодки по волне. Супруга попыталась вытащить мужа, и сама оказалась в воде. Спасательные жилеты и малыш при этом остались в моторной лодке, которая продолжила движение, пока не врезалась в берег. К сожалению, надежда найти родителей мальчика живыми и здоровыми, тает с каждым часом.

Лодку нашли в семи километрах от лагеря. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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