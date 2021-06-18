Добро пожаловать во взрослую жизнь. Школьниц, осквернивших памятник Герою России в Приморье, отправили под домашний арест

Олег Пешков погиб в Сирии в 2015 году. Фото: ars.town.

Школьницам, которые «прославились», осквернив памятник Герою России Олегу Пешкову в Арсеньеве, суд избрал меру пресечения.

- Девочек отправили под домашний арест сроком на два месяца, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в СУ СК России по Приморскому краю.

Напомним, что несколько дней назад следователи возбудили против двух девочек 14 и 15 лет уголовное дело по статье «Вандализм». Школьницы не просто перешли дорогу закону, но и одним своим проступком перечеркнули свои моральные принципы. «Звездная популярность» к ним пришла буквально за одну ночь. 14 июня подростки выпили и, в прямом смысле этого слова, «овандалели». Все происходящее сняла камера наружного видеонаблюдения.

- На улице Калининская в сквере Героя России Олега Пешкова девушки, зайдя за памятник герою, по очереди справили нужду на клумбу, после этого сорвали цветы и ушли. Следователи провели осмотр места происшествия, где изъяли видео с камер видеонаблюдения. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, - сообщали следователи.

Удивительно, что теперь девочкам грозит реальное лишение свободы – до трех лет. Хотя вероятность такого исхода, по мнению адвоката Алексея Ананьева, мала, хочется верить, что после приговора школьницы все же извлекут урок.

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