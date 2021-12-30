Владельцы замороженных авто в Приморье могут получить компенсацию по справке от синоптиков

Салоны машин обледенели. Фото: blog_vladivostok

Во Владивосток 27 декабря прибыли "свежемороженые" иномарки из Японии - их привез в порт города сухогруз Sun Rio. Масштаб ЧП превзошел ожидания - часть машин для растаможки оказались обледеневшими даже внутри. Стало известно, что владельцы могут рассчитывать на компенсацию. Для этого нужно взять справки "о плохой погоде" у синоптиков.

Об этом сообщили в Примгидромете. Документ нужно предъявлять в нескольких инстанциях. Быстро обледенение - это опасное погодное явление, которой порой не предугадать. Справки о нем легитимны в страховых компаниях, судах и других учреждениях. Для оформления нужно заполнить заявку в разделе "Услуг" сайта Примгидромета. Клиентам необходимо поле "Порядок получения информации о погодных условиях по запросу".

Фото: mark2_che

Как уже писала "КП-Владивосток", панамский сухогруз Sun Rio привез из Японии подержаные иномарки в ледяных панцирях. Зрелище завораживает и ужасает. Когда сотрудники порта начали разгружать автомобили, оказались, что лед проник и внутрь салона - видеозаписи облетели соцсети. Приморцы сравнили увиденное с кадрами фильма о пост-апокалипсисе.

В Приморье и акватории Японского моря на прошлой неделе объявили штормовое предупреждение - буйствовали аномальные холода. В море поднялась волна из-за шторма, из-за чего сухогруз "с жарким названием" обледенел вместе с автомобилями. Палубу и надстройки судна пришлось отчищать ото льда.

Оценить ущерб еще предстоит - некоторые очевидцы сообщали, что часть машин с носа корабля может быть еще и серьезно побита. Однако даже если товарный вид иномарок приведут в порядок, срок службы неминуемо сокращен, считают приморцы.

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