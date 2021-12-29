В центр раз в год — озвучены новые планы на субсидированные авиаперевозки с Дальнего Востока

Затронут субсидии на полеты с Дальнего Востока в европейскую часть страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Субсидированные авиабилеты - животрепещущий вопрос для дальневосточников. Они продаются по сниженной стоимости, поэтому разлетаются как горячие пирожки. Накануне полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил ограничить их продажу, чтобы хватило всем. Де-факто каждый дальневосточник по субсидии сможет улететь в европейскую часть страны лишь раз в год.

Как выяснила "Комсомольская правда - Владивосток", инициативу поддерживает министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья. Если меру примут, дальневосточники смогут получить лишь по билету в руки; речь идет о перелетах с Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска и т.д. в европейскую часть страны. Это федеральная программа поддержки: государство софинансирует затраты авиаперевозчиков на эти полеты. Ранее количество льготников не фиксировалось и не ограничивалось. Кто успел - тот полетел.

- <...> Эта мера позволит большему количеству людей приобрести дешевый билет. Люди, со свободным рабочим графиком или в поездки по бизнесу могли воспользоваться своей льготой несколько раз в году. У других фиксированные дни отпуска - как правило, один раз в год, и билетов они уже не смогут купить. Программа поддержки является федеральной, направлена на софинансирование затрат авиакомпаний, - сообщили корреспонденту в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Полпред президента, как уже писала "КП-Владивосток", предложил меру на совещании о субсидировании авиаперелетов с главами регионов:

- Эта мера направлена на то, чтобы дать возможность широкому кругу жителей Дальнего Востока съездить в центральную часть России, посетить родственников, решить какие-то свои задачи, - обосновал полпред.

Проработкой ограничений и расширений для льгот занимается Минтранс РФ, говорится в сообщении. Когда именно мера вступит в силу - неизвестно. Да и какие именно квоты затронут - тоже пока не ясно. По маршрутам в Москву и Санкт-Петербург, например, действуют две программы льгот: одна - для определенных категорий пассажиров (молодые люди до 23 лет, пенсионеры, инвалиды). Вторая - для всех жителей ДФО (независимо от возраста). Очевидно, что приморцам придется четче планировать даты отпуска. К слову, для последней программы Правительство РФ увеличит финансирование с 5,49 миллиарда до 6,5 миллиарда рублей.

Более того, несмотря на ограничения, Москва даст больше денег на почти все субсидии перевозчикам в следующем году. Вместо 11,6 миллиарда - порядка 12,3 миллиарда рублей пойдет на субсидирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока (это 1,43 миллиона пассажиров). Объем помощи от властей увеличится и в рамках единой дальневосточной авиакомпании ("Аврора") - он в 2022 году составит 1,23 миллиарда рублей. Жители ДФО в рамках программы могут купить билеты на внутрикраевые приморские маршруты или рейсы в города макрорегиона.

Прогнозы делать рано. Напомним, "Аэрофлот" почти ежегодно сообщает, что завершает продажу субсидированных билетов. Денег просто не хватает, а жители "спят" у касс. Поэтому часть дальневосточников введение "одного билета в руки" расстроит, а вторую половину - обрадует.

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