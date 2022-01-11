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Владивосток11 января 2022 6:14

В Приморье замерзающую в бараке пенсионерку не устроила выделенная квартира от администрации

Женщина сделала ряд замечаний по поводу нового жилья
Екатерина МАКСИМОВА
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Татьяна Канаева осталась недовольна ремонтом квартиры

Татьяна Канаева осталась недовольна ремонтом квартиры

Фото: принтскрин видео.

Пенсионерке из Партизанска, что записала новогоднее поздравление чиновникам из ледяного барака, администрацией была выделена благоустроенная квартира. Татьяна Канаева при осмотре помещения заметила несовершенства, которые ее не устроили и заставили усомниться в качестве жилья.

На осмотр жилья женщина пришла с юристом. Пенсионерка назвала себя специалистом в области ремонта и раскритиковала окна, неровные стены и вздутый пол. Так же ее смутил запах в квартире, но члены комиссии отметили, что помещение соответствует техническому заданию и санитарно-эпидемиологическим нормам.

- Теплая светлая квартира, в ней был губернатор четвертого января, в рамках рабочей поездки в Партизанкс. В случае отказа Канаевой от заключения договора социального найма администрация Партизанского городского округа, в соответствии с законодательством РФ, будет вынуждена обратиться в суд с иском о возложении обязанности гражданки заключить договор социального найма на указанное жилое помещение, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе администрации Партизанска.

Напомним, что губернатор Приморского края лично встречался с Татьяной и убедил ее принять новую жилплощадь после новогодних праздников. В просторную квартиру (почти 84 квадратных метров) из хлипкого барака пенсионерка должна была переехать вместе с пятью членами ее семьи. Администрация Партизанска так же отмечает, что женщине в прошлом году уже предлагали квартиру для переселения, но она отказалась.

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