Особый рецепт. В чукотском Центре образования детей кормили запеканкой, взбитой дрелью

Родители не остались в восторге от рациона школьников Фото: Евгения ГУСЕВА

Центр образования на Чукотке в селе Лаврентия умело выкрутился из дефицита кухонных приборов. Рецепт чудо-запеканки стал достоянием соцсетей: оказалось, что в мессенджеры просочились кадры, как повара взбивают творог дрелью. Директору назначен денежный штраф.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотского АО. Поводом для проверки выступили как раз таки фотографии процесса. В нарушение всех требований СанПиНа для приготовления творожной запеканки использовали посуду из алюминия. Миксер-то был, только строительный: масса взбивалась насадкой для дрели.

На директора учреждения возбудили административное дело по части 1 и 2 статьи 6.7 КоАП РФ - за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. Причем вторая часть этой статьи подразумевает, что горе-директор за нарушения СанПиНа привлекается уже во второй раз.

Прибор, ставший виновником суматохи. Фото: instagram.com/vse_novosti___

- По результатам рассмотрения материалов дела Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому АО руководитель образовательной организации, а также юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 3 тыс. руб. и 110 тыс. руб. соответственно, - уточнили в пресс-службе. От учреждения комментариев в СМИ не поступало.

Учреждениям образования не везет по всему ДФО: в Приморье, например, в одном из районов школьники не могут учиться в здании - батареи просто не работают.

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