Приморские синоптики пообещали нестабильное начало недели

Какой будет метеообстановка с 17 по 19 января? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Приморье будет неоднозначной и нестабильной в начале следующей недели. Такую новость выпустили краевые синоптики.

Познакомиться с прогнозом на воскресенье, 16 января, можно по этой ссылке.

Так, по прогнозу в понедельник, 17 января, на метеообстановку повлияет циклон – и именно из-за него крае можно ждать снег, сильней всего осадки заденут восточное побережье. День выдастся морозным, до -26 градусов ночью, в прибрежной зоне – до -16, днем ситуация немного улучшится: ночью до -17, днем до -9.

Вихрь пройдет над Японским морем, углубится, а к новому дню направится в Тихий океан. Благодаря этому его влияние на Приморье прекратится. Но радоваться не стоит, так как тропосферная ложбина сохранит снег ночью вторника, 18 января. Отметки на термометрах останутся, как и днем ранее.

«Комсомольская правда – Владивостока» уже писала о погоде на Крещение, 19 января, но напомнить лишним не будет.

Ночью в среду на регион повлияет гребень антициклона, осадков особо не будет, но станет морознее: до -27 градусов по территории, до -31 – в горных районах, до -19 – на прибрежной зоне. Днем же ожидается снег, до -18 в континентальной части края, до -11 на юге и востоке.

С Владивостоком все понятно и просто: в первые дни недели осадков не ожидается, будет солнечно, ветрено и морозно: до -18 градусов.

В крещенскую ночь в дальневосточной столице осадков быть не должно, но немного похолодает по сравнению с предыдущими ночами. Мороз и сильный, добавляющий ощущение холода ветер.

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