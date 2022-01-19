«Холод и ветер не страшны»: несмотря на морозы, приморцы совершили крещенский обряд

В прорубь с ледяной водой люди погружались с улыбкой. Фото: Вадим ПОПОВ

Во вторник, 18 января, в дальневосточной столице стартовали крещенские купания. Одна из купелей была оборудована на пляже «Юбилейный» возле центра зимнего плавания «Косатка ДВ». Всего на территории Приморья организовано 19 прорубей.

В 22:00, после обряда водосвятного молебна, во время которого батюшка освятил воды, православные смогли погрузиться в иордань. Людей, пришедших искупаться перед Крещением Господнем, было не так много. Но, несмотря на это, все прошло на ура.

Всего в Приморье соорудили 19 купелей. Фото: Вадим ПОПОВ

Зимние морозы не помешали приморцам насладиться крещенским обычаем. Люди окунались в прорубь с головой, выходили с трясущимися губами, но счастливые, и тут же закутывались в полотенца. Да и в воду они погружались с улыбками на лицах.

– Я к религии пришла совсем недавно, если честно. Раньше в ней не было необходимости, а потом в жизни словно черная полоса наступила. Подумала, что вера поможет мне, стала ходить в церковь, уделять время молитвам. Это крещенское купание – первое для меня, и я нисколько не жалею, что совершила обряд. Холод и ветер мне не страшны, – с улыбкой рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Екатерина.

Не обошлось мероприятие без забавных случаев. Например, у многих во время купания уплывали тапки, которые приходилось ловить прямо в воде.

Некоторые во время купания теряли свои тапки. Фото: Вадим ПОПОВ

Стоит отметить, что глава Приморья Олег Кожемяко в этом году не стал совершать крещенский обряд. С чем связано его решение, неизвестно, но совсем недавно губернатор ревакцинировался. Медики не рекомендовали людям, которые недавно поставили прививку, погружаться в холодную воду.

Центр «Косатка ДВ» во время купаний работал до 02:00, поэтому у владивостокцев была возможность согреться горячими напитками или посетить баню. Также на территории клуба установили палатку, где люди могли переодеться.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, во время мероприятия дежурили сотрудники МЧС.

Перед тем, как жители окунулись в воду, ее освятили. Фото: Вадим ПОПОВ

Крещенские купания пройдут и в среду, 19 января. Однако на этот день синоптики сообщили, что морозы окрепнут. Температура в некоторых районах опустится до -33 °С. Днем в край придет высотный вихрь и принесет с собой небольшой снег. В дальневосточной столице же серьезные осадки не ожидаются, температура в крещенскую ночь опустится на 1 – 2 градуса, а во второй половине дня достигнет -11...-14°С.

Морозы не помешали людям с головой окунуться в купель. Фото: Вадим ПОПОВ

Напомним, что во Владивостоке иордани оборудованы не только на «Юбилейном» пляже, но и в поселке Подножье на Русском острове и на озере в поселке Трудовое. Всего в Приморье соорудили 19 мест для совершения крещенского обряда.

В некоторых районах ДФО отказались от окунаний на Крещение. Купания отменили на Камчатке и в Улан-Удэ. В Магадане не будет морских купелей, прорубь организуют на реке Ола.

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