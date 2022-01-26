ТОП мест для зимнего отдыха в Приморье

«Арсгора». Фото: Антон БЛОХИН

«Мороз и солнце: день чудесный!» – эта строка из стихотворения Александра Пушкина стала девизом многих жителей и гостей Приморья в новогодние каникулы и январские выходные. Для некоторых зима не время для приключений, путешествий и походов, а кому-то снег и мороз нипочем. Ведь, как говорится, «нет плохой погоды, есть неправильно подобранная одежда». Листая ленты социальных сетей, можно уверенно сказать: в нашем крае живет большое количество любителей путешествий, которые не боятся холодов и готовы не только кататься на тюбингах и коньках, но и покорять заснеженные вершины.

Приморье богато уникальными местами, и это вовсе не означает, что поход будет непременно экстремальным, есть локации, куда можно легко отправиться вместе с детьми. ТОП мест, где жители Приморья отдыхали в январе, составили в передаче «Точки на карте» на радио «Комсомольская правда – Владивосток» вместе с Ириной Теппер, управляющей проектами туристско-информационного центра Приморского края.

Арсеньев – самый посещаемый город в Приморье

Все, кто готов был потратить время на дорогу, уезжали в Арсеньев. Традиционное место притяжения – горнолыжная база «Арсгора». Но кроме нее есть очень хорошая трасса с беговыми лыжами. Ее постоянно удлиняют, оснежают, поэтому здесь тоже было много желающих отдохнуть на свежем воздухе и заняться своим здоровьем. Плюс работал каток, да и музей авиации привлекал большое количество людей. Экопарк «Свежий воздух» оказался интересным местом, которое начало свое развитие с небольшой фотостудии, но сейчас вышло за ее пределы. На территории площадью 10 гектаров обустроены различные фотозоны. Есть горки и экотропа. Место подходит для того, чтобы насладиться красивыми зимними картинками и сделать потрясающей красоты фотографии. В Арсеньеве также можно пройтись по новой довольно легкой тропе сопки Обзорной.

Лыжи и сноуборд – для всех желающих

Для тех, кто не хотел уезжать далеко от Владивостока, есть вариант поближе – «Комета». Выходные там выдались многолюдными, гости выстроились в длинные очереди. Наши горы не такие высокие, как, допустим, на популярных горнолыжных курортах – Сочи, Шерегеш или Горный воздух, но если вы никогда не стояли на лыжах или сноуборде, то Владивосток и Приморье - это хорошая возможность научиться. Плюсы наших горнолыжных баз: хорошие школы инструкторов, прокаты с оборудованием, достаточное количество подготовленных склонов, чтобы начать кататься.

Очень популярна «Русская лыжня» на острове Русском. Если не знаешь, нравится ли тебе кататься или нет, то всегда можно взять оборудование в прокат бесплатно. Попробовать, приспособиться, прочувствовать… И если такой вид отдыха вам по вкусу, тогда это отличная возможность провести время с друзьями или с семьей.

«Комета». Фото: Антон БЛОХИН

Уссурийск – традиционно очень красив

В новогодние праздники в Уссурийске традиционно очень красивый центр города, там всегда создают интересные фигуры, заливают каток и ставят красивую елку. В том же направлении и «Изумрудная долина», где можно было сфотографироваться с Дедом Морозом, получить приятные подарки и погулять. Там всегда есть снег, есть на что посмотреть. Также город располагает зимним бассейном под открытым небом, куда приезжают многие жители края. Как минимум из любопытства.

Семейный отдых в тематических парках

В Приморском крае развлечения найдутся для всех. У нас есть места, где люди катались с горы, кто-то – рассекал по льду, а кому-то по вкусу пришлись мастер-классы. Активности для всех членов семьи в одном месте – это, например, «Штыковские пруды», «Изумрудная долина». Совсем близко к Владивостоку – парк «Жемчужина», где можно и подышать свежим воздухом и попариться в бане, а дети могут с ветерком спуститься с гор на тюбингах.

Собачий питомник в селе Фроловка – одно из популярных мест, где можно отдохнуть, пообщаться с животными и главное – насладиться ездой на собачьих упряжках. Многие отправляются туда с туристическими компаниями. Сел в автобус, доспал по дороге, и вперед к приключениям.

«Штыковские пруды». Фото: Антон БЛОХИН

Гора Голец для тех, кто подготовлен

Подъем в горы зимой – для тех, кто чувствует в себе силы и возможности покорить вершину. Голец – настоящая зимняя сказка. В это время года эта гора одна из самых простых вершин для восхождения и притом самых красивых в Приморье.

Нельзя сказать, что зимой есть какие-то легкие подъемы, требуется специальная экипировка и только проверенные гиды, потому что они несут ответственность за вашу жизнь. На вершине Гольца есть курумник, и если вы зайдете не за тот камень, то можете просто потеряться.

Стоит внимательно относиться к любой вершине. Теплая многослойная одежда, сменные бафы, потому что они намокают, застывают, промерзают, поэтому в какой-то момент надо будет сменить на сухие; теплые стельки. С Гольца многие съезжают на ледянках, это облегчает спуск, но и делает тропу довольно накатанной, поэтому нужны кошки на обувь. За счет того, что там много снега, вы поднимаетесь по туннелю из снега.

Кравцовские водопады – главное открытие года

В этом году на них открыли экологическую тропу. Если вы раньше боялись подниматься по каскаду изо льда, то сейчас это можно сделать комфортно и удобно, пройдясь по деревянным настилам и лестницам. Замерзшая вода голубого цвета – это очень красиво. После того как люди многие годы ходили и вытаптывали землю и наносили ущерб природе, теперь, как сказали в национальном парке «Земля леопарда», экологическая тропа поможет земле восстановиться и избавиться от эрозии. Так что это не только удобно, но и полезно для природы.

Кравцовские водопады. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Зимой больше дышите морским воздухом

Есть и те, кто нашел в Приморском крае частичку лета зимой. Надо отправиться в Хасанский район, на мыс Теляковского. Это такое уникальное место, где очень мало снега, растут вечнозеленые могильные сосны, и все это на фоне незамерзающего моря. Если встать на мысе и сфотографировать это место, то многие подумают, что вы куда-то уехали из зимы, из Приморского края и отдыхаете в теплых странах.

Любимое место отдыха не только приморцев, но и гостей нашего края – Русский остров, потому что мыс Тобизина прекрасен в любую погоду и летом, и зимой.

Полуостров Тобизина. Фото: Милана СОКОЛ

Нам очень повезло – у нас есть море, у нас есть волны, у нас есть энтузиасты, которые занимаются зимним серфингом. Тот, кому летнего сезона мало, а он – экстремал по жизни, всегда может попробовать и такой вид отдыха. Зимний серфинг сейчас очень популярен в России, есть несколько спотов – это Камчатка, Калининград и Приморье. Но, если вы не умеете серфить, а уже научились ходить на сапах, некоторые компании предлагают изучить бухты зимой с веслом на доске. Но все, что касается зимы и воды, – это больше в сторону экстрима, а не комфортного отдыха, как летом.

Подводя итоги беседы, Ирина Теппер отметила:

– Если вы говорите, что сходить некуда, наверное, вы просто об этом еще не знаете. Старайтесь открывать для себя что-то новое. Будьте туристом в собственном городе. Даже элементарно забронируйте отель во Владивостоке, в ресторанах попробуйте дальневосточную кухню, походите по музеям – и вы уже ощутите себя туристом, даже не выезжая никуда из города. Это тоже очень интересный опыт, классная тенденция и модное направление. Читайте, изучайте Приморский край. Как только мы сами полюбим наш город и наш край, мы сможем заразить этой любовью других людей.

Ирина Теппер. Фото: Ольга КОСТЕНКО

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