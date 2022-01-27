Смерть во время массажа? Новые детали в истории растерзанной медведем женщины в Приморье

От чего именно скончалась жительница Артема до сих пор неизвестно. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Родственники погибшей жительницы Артема обратились к губернатору Приморья. Речь идет о женщине, на которую 30 ноября 2021 года напал медведь, а в декабре она скончалась, хотя до этого шла на поправку. Причину смерти пока не установили. Свое обращение семья опубликовала в социальных сетях. «КП – Владивосток» разбирается в ситуации.

ЖАЛОБЫ СУПРУГА

В Инстаграме появилось заявление, адресованное Олегу Кожемяко. В нем родственники просят губернатора проверить больницу, в которую доставили женщину. По словам семьи, после нападения она шла на поправку, поэтому ее смерть стала для них неожиданностью. В обращении также указано, что из медицинского учреждения трагичную новость сообщили в 14 часов, но в документах написано, что кончина наступила в 15:40.

Также родственники отметили, что обратились в полицию и попросили проверить, дикий это медведь или кому-то принадлежит. Однако на их заявление пришел отказ.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Игорем – сыном погибшей. По его словам, они подавали заявление в полицию два раза. Второе приняли только после публикации поста в социальных сетях.

Муж погибшей Валерий добавил, что заявления составлялись в адрес администрации Артема.

Редакция связалась с пресс-службой краевого УМВД, чтобы узнать об обращениях семьи в полицию:

– 7 декабря 2021 года в отдел полиции Артема поступило заявление супруга потерпевшей о привлечении к уголовной ответственности должностных и иных лиц, виновных в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Однако полиция не обнаружила признаков преступления или административного правонарушения и включила заявление к материалам специального номенклатурного дела. На вопрос, почему они взяли дело лишь со второго раза, ответа не последовало.

Следственный комитет Приморья, в свою очередь, проводит доследственную проверку по факту нападения медведя на женщину. По ситуации с заявлением следователи пока ничего не говорят.

НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ?

Также Игорь рассказал, что несостыковка со временем не единственная странность. Как он объяснил, женщине два раза делали КТ и врачи не увидели никаких повреждений. Но в качестве причины смерти написано смещение шейных позвонков.

В комментариях под обращением семьи жительница Приморья рассказала, что видела, как пациентке стало плохо.

– Я лежала в хирургии на третьем этаже. Эта женщина лежала в соседней палате и действительно шла на поправку. Во время массажа ее состояние сильно ухудшилось, ее отвезли в реанимацию, а в районе обеда медсестры сообщили, что она скончалась.

Валерий отметил, что первые девять дней, когда жену доставили в реанимацию, он не мог туда попасть, по его словам, туда не пускают. А потом в больнице и вовсе ввели карантин. После трагедии он увидел ее лишь 27 декабря, то есть спустя почти месяц.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с больницей, чтобы уточнить время и причину смерти. Однако в медицинском учреждении не смогли прокомментировать ситуацию и сказали, что пока во всем разбираются.

В пресс-службе Минздрава Приморья редакции ответили, что заключение о причине смерти готовит бюро медико-социальной экспертизы на основании гистологического исследования.

Несмотря на трагедию, сын и муж погибшей чувствуют себя более или менее нормально. Хотя Игорь отметил, что ситуация до сих пор не выходит у него из головы.

НАПОМНИМ

Медведь напал на женщину осенью 2021 года. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию. Самого зверя в итоге застрелили, так как он представлял огромную опасность для жителей Артема. О том, как искали косолапого, рассказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый. Выяснить, жил зверь в лесу или у него был хозяин, пока не удалось.

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