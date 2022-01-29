Гендиректора крупной компании в Приморье прижали после череды скандалов

Скандалы организации начались несколько лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое уголовное дело звучит в Приморье. На сцене – оскандалившаяся еще в 2020 году генеральный директор ООО «Промышленный парк Уссурийский», который производит бумагу, картон, обои и прочее. Женщина, не платившая подчиненным зарплаты, а значит, и налоги с них, а также пытавшаяся подкупить должностное лицо из-за проверок на предприятии, окажутся на скамье подсудимых. «Комсомольская правда – Владивосток» напоминает детали громкой истории и рассказывает новые.

А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ С ЖАЛОБ

С августа 2020 года в прокуратуру стали массово обращаться работники Уссурийского картонного комбината, так как руководство предприятия не платило им зарплаты. За несколько месяцев накопилась приличная сумма, надзорный орган занялся этой историей.

Из-за махинаций с невыплатой зарплат и накопившегося долга в виде неуплаты налогов и сборов, счета компании арестовали. Вот только генеральный директор не согласилась с таким раскладом дел и, по версии следствия, чтобы доходы не шли в уплату задолженности, в октябре 2020 года договорилась с контрагентами – они должны переводить деньги на счет другого юридического лица.

Примерно в то же время прокурор предъявил в суд заявления о взыскании задолженности, часть из которых госорган удовлетворил. Одновременно с этим следователи возбудили в отношении руководителя компании уголовное дело о невыплате заработной платы, тогда-то женщину и отправили под домашний арест, а потом, видимо, отпустили.

В начале 2021-го история с невыплатой законно заработанных денег повторилась. На этот раз руководителя компании задержали.

В итоге в бюджет государства не поступило больше 30 миллионов рублей налоговых отчислений.

НОВЫЙ ЭПИЗОД

В апреле 2021 года «ПП Уссурийский» вновь оказался в новостях. Оказалось, что летом 2020-го на предприятие с проверкой собирался прийти специалист филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО». Причина в том, что компания была замечена за нарушением нормативов сброса сточных вод в водоемы.

Для того чтобы организацию не привлекли к административной ответственности, женщина приказала подчиненной взять из кассы предприятия 20 и 50 тысяч рублей. «Двадцатка» должна была стать взяткой должностному лицу. Для чего могли понадобиться еще «полтинник», следствие не говорит.

Вот только у подчиненной комбината были свои планы на эту сумму – она присвоила ее себе. В настоящее время другое уголовное дело в отношении напарницы гендиректора находится в Уссурийском районном суде.

ИТОГ ОДИН

И вот, в январе 2022 года, прокуратура знакомит нас с новым витком истории, который, впрочем, был вполне очевиден.

В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ и части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ, то есть ее обвиняют в попытке коррупционного подкупа и сокрытии средств, предназначенных для уплаты налоговых платежей.

На ее машину и две квартиры наложен арест на общую сумму более 15,5 миллионов рублей.

В настоящее время прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу, все документы направят в Уссурийский районный суд.

ВЭФ И БАНКРОТСТВО

Еще шесть лет назад «Промышленный парк Уссурийский» подавал большие надежды, поэтому в 2016 году, перед вторым Восточным экономическим форумом, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала с предприятием документы – с тех пор картонный комбинат стал резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ).

Вот только череда скандалов привела к тому, что весной 2021-го предприятие было признано банкротом. Арбитражный суд Приморья ввел на предприятии процедуру наблюдения.

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