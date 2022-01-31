«Папа, он на нас кинется». В Кировском районе лесничий и его дочь столкнулись в лесу с тигром

Люди сидели в машине, поэтому встреча оказалась скорее приятной, чем пугающей Фото: принтскрин видео.

В Кировском районе Приморского края во время прогулки по лесу лесничий и его дочь нос к носу встретились с хозяином тайги. Люди сидели в машине, поэтому свидание оказалось скорее приятным, чем пугающим. Из салона автомобиля можно было сделать яркие кадры на память. К тому же тигр был настолько упитанный, что, кажется, люди в качестве ужина его не интересовали.

Следы тигра. Фото: instagram.com/evgenii_kalina67

- Из окошка авто он казался дружелюбным и любопытным. Эмоции зашкаливали! – пишет мужчина.

Несколько секунд хищник пристально смотрел на машину. Девушка подумала, что зверь готовится к прыжку, а вот отец ни капельки не боялся и просил дочку сделать побольше фото.

- Папа, он же сейчас на нас кинется! – говорит женский голос за кадром.

К счастью, разошлись мирно. Зверь встал и неохотно пошел вразвалку глубже в лес. В социальных сетях отшучиваются, что он уходил от бабули-тигрицы, и та его откормила, поэтому он такой большой и толстый.

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