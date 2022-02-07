В Приморье чудом выжившего тигренка оперируют уже в четвертый раз

Тигрица идет на поправку. Фото: instagram.com/amurtigercenter

В Приморском крае ветеринары делают все возможное, чтобы дать шанс маленькой тигрице вернуться в дикую природу. Она чуть не замерзла насмерть, после того, как потеряла маму. Истощенного котенка в январе нашел рыбак, он и сообщил обо всем инспекторам Охотнадзора. Хищница перенесла очередную операцию на челюсть, это уже четвертый раз, когда ее кладут на хирургический стол.

– Динамика положительная, но восстановление идет медленно. Скорее всего будут еще операции. Также тигрице удалили два молочных зуба, которые росли неправильно из-за полученной травмы, – рассказывает Центр «Амурский тигр» в социальных сетях.

Сотрудники организации опубликовали видеозапись операции в Инстаграм, а также отметили, что вес тигренка нормализовался. Теперь краснокнижная кошка весит 38 килограммов, что для ее возраста является нормой (полосатой хищнице всего шесть месяцев).

Напомним, что у котенка был обморожен кончик хвоста, который пришлось купировать, тогда она весила всего 20 килограммов. Стоит отметить, что перед самой первой операцией животному провели курс реабилитации, назначили антибиотики. И только спустя неделю, когда девочка начала больше двигаться, провели операцию по восстановлению мышечной ткани на нижней челюсти. На столе хирургов тигрица пробыла тогда 2,5 часа.

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