Самка леопарда "поругалась" с вороной: в Приморье фотоловушки запечатлели оскал редкого хищника

Леопарду не понравилось присутствие пернатой. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

«Общение» вороны и самки дальневосточного леопарда попало в объектив фотоловушки. Появление пернатой возле добычи не понравилось хищнице, зато подарило людям возможность полюбоваться величием самой редкой в мире крупной кошки. Об этом рассказали в пресс-службе «Земля леопарда».

Фотоловушку находилась рядом с добычей взрослой самки леопарда и двух ее котят-подростков. Остатки роскоши крупных кошек привлекли ворону, которую запечатлели камеры. Одна из хищниц, заметившая птицу, стала к ней приближаться, видимо, чтобы прогнать. Это позволило сфотографировать леопарда.

Как только самка леопарда оказалась возле останков добычи, пернатая успела улететь. Но если присмотреться к глазам хищницы, можно понять, что незваная гостья находится рядом, и своим присутствием злит кошку. Четвероногая шипит и рычит на ворону. Вместе с этим она разглядывает незнакомый для нее предмет, то есть камеру.

Сперва фотоловушка среагировала на ворону. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

- Как правило, взрослые леопарды относятся к воронам равнодушно, но молодые особи достаточно часто проявляют к ним интерес. Они не считают их конкурентами за еду, но могут использовать их как объект для игры и тренировки скрадывания, особенно если у юного леопарда хорошее настроение, - рассказала старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.

Специалисты нацпарка выяснили, что камера запечатлела безымянную дочь пятнистой кошки Leo 183F. Юной хищнице всего около семи месяцев. В течение полугода самка начнет самостоятельную жизнь. Именно тогда ей дадут идентификационный номер и, если она найдет Хранителя, имя.

Фотоловушка на дереве привлекла внимание юной хищницы. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Снимки были сделаны в рамках программы фотомониторинга дальневосточного леопарда. За самым редким крупным хищником следят более 400 фотоловушек. За последние десять лет существования «Земли леопарда» популяция пятнистых кошек в стране выросла в три раза – с 35 до 110 взрослых особей.

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