«Просто пилю контент»: 30-летний скандальный тиктокер из Находки рассказал, как получил миллион просмотров

Любовь к хореографии началась у парня еще в школе Фото: принтскрин видео.

Тиктокер из Находки, «Моргенштерн», организатор танцев на пешеходном переходе – все это один человек – Николай Иванов. Мужчина и его танцевальная команда поднимают настроение местным жителям зажигательными хореографическими постановками на дорогах, пока горит красный свет. Кто-то просит ребят порадовать народ новым «шоу», а кто-то хороших эмоций не разделяет и пишет под видеороликами танцоров гневные комментарии. Кто этот человек, что надевает на себя голову скандального репера, и какую роль в его жизни играют танцы, узнал корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Забавно, но если почитать комментарии под постами прославившегося танцами приморца, то окажется, что люди думают – Николаю чуть больше 20, а кто-то и вовсе считает, что он несовершеннолетний. Но внешность обманчива, мужчине 30, и его флешмобы – не детские выходки, как пишут хейтеры, а осознанный контент, который принес блогеру 120 тысяч подписчиков в Тиктоке.

Хотя сам Коля не может назвать свою деятельность блогерством, просто делает то, что ему нравится. Плюс видит, что люди дают обратную связь, пускай даже в негативном ключе. «Чем я занимаюсь, то я и пилю», – говорит тиктокер. Поэтому весь контент это непосредственно жизнь человека, в которой танцы – очень важная составляющая.

Любовь к хореографии началась у парня еще в школе, ему нравились дискотеки, а танцевальные ролики знатно подогревали интерес. Сначала он со своим одноклассником обучался по видео основам, затем уже брал комбинации посложнее. Тренировки у ребят проходили на детских площадках и на остановках, пока не было людей. Включали динамик на телефоне погромче и учили движения. В 2009 году Николай поступил на экономический факультет, а душа все так же просилась к танцам. Так что спустя время он нашел тренера и команду ребят, с которыми учился около трех лет.

К преподаванию хореографией Коля пришел в 2015 году. В общей сумме занимается он уже 11 лет. Сейчас мужчина обучает ребят в своей школе танцев «Genezis» на базе студии «White and Black»:

– Танцы – это большая часть меня, благодаря которой я вообще есть сейчас. Танцевать начал с тектоника, у этого стиля произошел метаморфоз, его называют сейчас электро-дэнс. А вообще использую несколько направлений. В основном это современные уличные танцы. Ученики приходят ко мне, просят скомбинировать разные стили, я с удовольствием делаю это. Ведь чем больше в тебе, тем ты интереснее, как танцор.

Ребята с нашумевших видеороликов танцев на пешеходе это ученики Иванова. Отплясывать на дорогах они не планировали: все случайно вышло, когда им не разрешили снимать в торговом центре. Парень не отрицает, что подобный контент есть и у других блогеров, но в Находке именно его видео набирают больше всего просмотров. Николай на этом не останавливается, в планах поездка с группой во Владивосток. Но будет ли он брать с собой голову «Моргенштерна» пока не знает, есть ведь и другие.

Те самые знаменитые головы. Фото: instagram.com/iv.nikolas

– Почему именно «Моргенштерн»? Да потому что изначально это была единственная голова у парня, у которого я ее взял. Потом еще появился «Элджей». Эти ребята сейчас на слуху, решил попробовать и понеслось. Почти два миллиона просмотров и конечно же комментарии: «Уроды, вы что творите?». Добрые комментарии тоже были, это радует.

Конечно же тиктокер заметил мнение людей, мол, это небезопасно. Он отмечает, что ребята выбегают танцевать только тогда, когда для машин горит красный цвет и танцевальная связка укладывается в то время, за которое люди должны перейти дорогу.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала о смелых танцевальных флешмобах блогера. Последним запоминающимся танцем стал тектоник под популярную песню, под которую когда-то отжигали многие, кому полюбилось это направление. Люди оставили множество забавных и добрых комментариев вроде: «Вспомнил, прослезился», «Верните мою молодость» и так далее.

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