«Это тектоник, детка»: тиктокеры в очередной раз устроили танцевальный флешмоб на дороге в Приморье

Ребята танцевали, пока горел зеленый свет для пешеходов. Фото: instagram.com/iv.nikolas

Новое видео с танцами на пешеходном переходе появилось в социальных сетях. На этот раз тиктокер и его команда выбежали на дорогу в Находке в легкой одежде, без каких-либо костюмов, как это было в декабре и январе. С криком «Это тектоник, детка!» ребята начали отжигать, пока работал светофор для пешеходов. После они сразу убежали с проезжей части.

Многих позабавил очередной флешмоб юных находкинцев, под видео оставили десятки комментариев со словами благодарности и поддержки: «Красавчики, поднимаете настроение своей свободой действий», «Зажигалки позитивные», «Ребята молодцы, так держать, вы супер».

Конечно, нашлось немало и тех, кто воспринял действия молодых людей в штыки, мол, зачем вы это делаете на дороге, остановите этот цирк и устройтесь на работу. Но все же большая часть комментаторов оказалась на стороне молодежи: «Позитивные ребята! Не обращайте внимания на злых людей! Без них никуда! Правда жизни!», «Вчера я как раз видела этих ребят, когда стояла на светофоре. Мне они не помешали, а развлекли. И после их танца зеленый свет на светофоре загорелся примерно через 25 секунд. Думаю, они контролируют ситуацию». Единственное, люди просят быть танцоров осторожней.

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