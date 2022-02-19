Я помню все трагедии, с которыми сталкивался в жизни: Дмитрий Свитайло о ЧП в Приморье

Дмитрий Свитайло рассказал в каких случаях вводят режим повышенной готовности. Фото: vlc.ru

С марта 2020-го года мы все живем в режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Но периодически решением губернатора региона Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова вводятся подобные меры и в связи с экстремальными текущими условиями. Это и прошлогодний ледяной дождь, и пожароопасная обстановка, выходы на лед и так далее. Сейчас в Приморском крае введен режим повышенной готовности из-за безнадзорных животных. Понятно, что это связано с критической и опасной обстановкой для жизни и здоровья граждан, но такое решение подразумевает целый ряд мер и на самом деле огромную работу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» побеседовал с нами Дмитрий Свитайло, заместитель главы администрации города Владивостока.

Замглавы Владивостока дал подробное интервью в прямом эфире радио.

- Что такое режим повышенной готовности?

- Если не углубляться в профессиональные дебри, то это уровень функционирования тех органов, которые на территории муниципального образования, субъекта или федерального округа обеспечивают безопасность людей. Есть режим повседневного функционирования. Это, когда, например, мы смотрим по сторонам, видим, что нам ничего не угрожает, поэтому те органы, которые призваны стоять на страже порядка, бодрствуют, но ведут повседневную деятельность.

Если мы в результате мониторинга и поступивших сообщений прогнозируем на территории какого-то округа возникновение чрезвычайных ситуаций, руководителем городского округа принимается решение о повышении функционирования. И если есть очевидная угроза, то вводится повышенная готовность или режим чрезвычайной ситуации, если она уже произошла.

Здесь ключевое слово готовность. Удваивается количество дежурных групп, аварийных бригад, создаются дополнительные материальные запасы, определяются пункты временного размещения населения на случай чрезвычайной ситуации. Основная позиция, это информирование людей о тех или иных угрозах.

- Какими полномочиями наделены органы администрации в таком случае?

- На территории муниципального образования они наделены всеми полномочиями, потому что глава является председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все меры обязательны для исполнения населением, которое находится на территории, где может возникнуть или уже случилась ЧС.

- Недавний снегопад можно назвать ситуацией повышенной готовности?

- Из-за снега, который пошел 14 февраля, городская подсистема РСЧС (техсилы, которые привлекаются к апелляции чрезвычайных ситуаций) была переведена в режим повышенной готовности. С учетом сложного рельефа Владивостока у нас возможны транспортные коллапсы. Это пробки, аварии, здесь повышенная работа спецслужб просто необходима.

- Какие вопросы общественной безопасности входят именно в вашу компетенцию?

- Безусловно это гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, которые могут повлечь за собой наиболее существенные последствия для населения. Это санитарная эпидемиологическая обстановка на территории Владивостока. Вопросы взаимодействия по антитеррору, наркотикам, в целом с силовым правоохранительным блоком.

- Есть ли чрезвычайная ситуация, которую можно поставить на первое место?

- Вопрос хороший и сложный. Я скажу, что нет. Потому что каждая из ситуаций подразумевает сохранение жизни и здоровья наших граждан. В моем понимании - это абсолютная ценность, и выделить что-то одно нельзя. Какой-то случай может больше или меньше фанить или требовать разной степени внимания в настоящий момент, но это не показатель того, что завтра мы проснемся с другими приоритетами.

- Насколько острая проблема выезда на лед в нашем регионе?

- Это проблема круглогодичная, потому что о всех деструктивных событиях и правилах поведения мы стараемся доводить в течение всего года. Все это становится актуально, когда вода покрывается льдом и любители спешат на рыбалку. У нас на территории Приморья действует 44-ый краевой закон, определяющий те действия граждан, которые являются административным правонарушением. К одному из таких, наверное, относится выезд на лед. Независимо от периода он запрещен и весной, и осенью, и зимой.

- Весна не за горами. Почему люди все еще выезжают на замерзшее море и, когда разрешен выход на ледяную акваторию ?

- В этом случае 44-ый краевой закон говорит, что выход на лед запрещен только в то время, которое определено муниципальным органом, как период запрета. Во Владивостоке постановлением администрацией города он обозначен до 31 декабря 2021 года и с 1 марта 2022 года. Этот тот период, на наш взгляд, по согласованию с главным управлением МЧС России по Приморскому краю и гидрометом, когда начинается разрушение льда. Такая экстремальная рыбалка в это время сопряжена не только с опасностью гибели граждан, которые напрямую нарушают закон, но и риском для тех служб, которые помогают этим людям. Они вынуждены приходить туда, ставить под угрозу свои собственные жизни для того, чтобы спасти чужие. Это тоже немаловажно и нужно учитывать.

- Почему люди в Приморье так неохотно вакцинируются?

- Я не могу согласиться с тем, что у нас низкий процент вакцинации, все-таки на сегодняшний день у нас около 70-ти процентов работающего населения привились от коронавируса. К этому количеству, я считаю, обоснованно можно добавить процент переболевших. В общей сумме это более 370 тысяч человек. Это неплохие цифры. Безусловно недостаточные для того, чтобы иметь коллективный иммунитет. Нужно преодолеть порог 80% привитых, к сожалению, в последнее время темп вакцинации немножко падает, но мы это связываем с тем, что зашла новая волна коронавируса, показатели по Владивостоку достаточно высокие (более полутора тысяч заражений в сутки).

Мы перевели 5-8 классы на дистанционное обучение, продлили онлайн-занятия до 27 февраля. Потому что мы заметили хорошую динамику, заболеваемость снизилась. Но для того, чтобы закрепиться на этом результате, было принято такое непопулярное, но очень нужное сегодня решение.

- Может быть необходимо вводить какие-то дополнительные жесткие меры для вакцинации?

- Я участвую в работе мониторинговых групп, которые есть у нас в каждом районе. Ежедневно они работают по местам с массовым пребыванием людей. Это транспорт, торговые центры, общепит. Проверяют соблюдения требований Роспотребнадзора по предотвращению коронавирусного заболевания. И я хочу поделиться своими наблюдениями. Люди начинают соблюдать правила только тогда, когда в поле зрения попадает комиссия. На мой взгляд первоочередная задача все-таки достучаться до населения, что это наша с вами безопасность, наших близких и родных.

- Какие недостатки всплыли в обеспечении безопасности в связи с пандемией?

- Наверное, неготовность населения следовать тем указаниям, которые органы власти и Роспотребнадзор указывают как меры предотвращения коронавируса. Люди очень тяжело воспринимали правила того же ношения масок.

- Почему, когда люди едут за границу, они более ответственно относятся к правилам безопасности, связанными с пандемией? Может быть стоит вводить штрафы?

- Можно смотреть на это как на национальный менталитет или какое-то упущение, что где-то с нами когда-то недоработали в части такого коллективного разума. Не готов сказать, что именно штрафы здесь могут помочь. Нужно более доходчиво в массах объяснять те нормы, которые работают в обществе.

- Пожаров становится больше, с чем связана такая тенденция?

- Все-таки мы находимся в зимнем периоде, он характеризуется увеличением числа пожаров. Если говорить по краю, то только за январь и начало февраля их было 1439. Этот показатель на 22,5 % превышает прошлогодний. Это говорит о том, что в этом году зима характеризуется повышенным количеством возгораний. К сожалению, за этот период времени в крае погибло 30 человек, более 20 получили травмы. Я помню все трагедии, с которыми сталкивался в жизни и могу их описать. Они очень крепко сидят в памяти, но подталкивают к тому, чтобы я более активно работал.

Основная причина пожаров сегодня это безусловно нагрузка на электросети, люди греются обогревателями, это изношенность сетей, в том числе и внутридомовых. Тут и человеческий фактор, когда кто-то в состоянии алкогольного опьянения, например, курит в постели. Стоит отметить и пласт природных огненных бедствий из-за умышленных поджогов и халатного отношения. В каждом случае одна из основных бед, это несоблюдение техники пожарной безопасности.

- Администрация города может ужесточить контроль за пожарной безопасностью?

- Законодательно эта функция возложена на отдел надзорной деятельности по городу Владивостоку (Главное управление МЧС России по Приморскому краю). Со своей работой они безусловно справляются. По всем объектам, на которых происходили пожары, были проведены проверки, выявлены замечания, которые в свое время не были устранены и из-за этого собственник несет ответственность за утрату своего имущества.

- Были ли приняты какие-то меры после волны сообщений о минировании школ в Приморье?

- Какие меры приняты в этом случае я не могу вам рассказать, но что делается в рамках минимизации таких мероприятий, так это тренировочные эвакуации в учебных учреждениях, подготовка пунктов временного размещения школьников. У нас есть специальные лекции для детей и старшеклассников по антитеррору, в рамках которых мы объясняем нормы поведения, степень ответственности при совершении тех или иных действий, которые являются противоправными. К сожалению, эти атаки происходят по всему миру, и прям идеального средства борьбы с этим на сегодняшний день нет. Но люди, которые занимаются ложными минированиями, обязательно привлекаются к уголовной ответственности

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