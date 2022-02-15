Полиция Приморья подвела итоги 2021 года

Работа полиции – один из самых волнующих вопросов для жителей Приморья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2021 год прошел, но подведение итогов за минувшие 12 месяцев продолжаются. На наш взгляд, одними из самых животрепещущих и волнующих жителей Приморья стали результаты работы полиции. Во время встречи с журналистами начальник УМВД Приморья Олег Стефанков рассказал, каким же был предыдущий год.

Главный полицейский края отметил, что им удалось добиться снижения количества тяжких преступлений по некоторым, но при этом важным направлениям. Так, на 10,8% сократилось число убийств, на 3,5% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,7% – грабежей, на 31,6% – разбоев, на 15,4% – краж машин, на 5,9% – краж из квартир и на 10,2% – угонов.

Кстати говоря, тут стоит сразу пояснить, чем отличается воровство транспортного средства от его угона. Все зависит от корыстного умысла: если человек забирает машину и хочет оставить ее себе (для себя, перепродажи или распила – не важно), то это кража; если же преступник садится в чужое авто, катается, а затем бросает, то это угон.

Количество семейно-бытовых преступлений снизилось на 9,5%. Это произошло, в том числе, благодаря превентивным мерам и раскрытию нетяжких преступлений (здесь показатель улучшился на 8,5%). Полицейские проводят беседы, объясняя, что повторное подобное деяние может привести в тюрьму, а не к штрафу. Кстати, в Приморье сократилось и количество бытовых преступлений в алкогольном состоянии – их стало меньше на 10,2%.

Олег Стефанков. Фото: УМВД России по Приморскому краю

За прошлый год специалисты МВД раскрыли 605 должностных преступлений, что в 2,2 раза выше, чем в предыдущем году, 662 коррупционных преступления (рост ставил 72,4%), в том числе 518 фактов взяточничества, что также выше показателей 2020 года в 2,3 раза.

101 случай получения взятки (статья 290 УК РФ) пресекли полицейские. Но, к сожалению, показатель по этому направлению вырос на 31,2%: из них 58 совершены в крупном и особо крупном размерах (в предыдущем году их было 35). Всего приморцы «насобирали» 165 миллионов 642 тысячи рублей.

Полицейские отказались «отмазывать» нарушителей 167 раз, а по всем попыткам подкупа заведены уголовные дела.

Заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю, начальник полиции Эдуард Хавабу, в свою очередь, рассказал об уровне преступности в регионе. Так, теперь люди стали чаще обращаться в полицию, когда их обманывают дистанционно, «бесконтактно». Регистрация IT- преступлений увеличилась на 10,3% (с 5628 до 6207), а число краж с банковских счетов и карт – на 2,8%.

Слева направо: Эдуард Хавабу, Олег Стефанков, Евгений Долматов и Оксана Головащенко. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Евгений Долматов обозначил проблему кадрового дефицита в органах внутренних дел. Оказывается, сегодня не хватает 17%, то есть примерно двух тысяч сотрудников, до укомплектования личного состава. Особо сильно дефицит ощущается в службе участковых уполномоченных полиции и патрульно-постовой службе. Изменение ситуации в лучшую сторону – одно из приоритетных направлений руководства полиции.

Заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю, начальник следственного управления полковник юстиции Оксана Головащенко рассказала о работе следователей. Так, эти специалисты за 2021 год расследовали и направили в суд 4831 уголовное дело, наказание понесли 4599 человек.

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