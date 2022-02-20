Приморская «мороженка» удивила кадрами купания на фоне моста во Владивостоке

Фото: instagram.com/first_devchina/

Девушка из Приморья, давно уже больше известная как местная «мороженка», вновь удивила местных жителей. Наталья устроила фотосессию на берегу моря во льдах. Сама девушка облачилась в яркий розовый купальник и приняла, как она это называет, ледовую ванну. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очередная выходка девушки не осталась незамеченной – почти полторы тысячи лайков собрали публикации Натальи на ее личной страничке в «Инстаграм». Местная «мороженка», которая не впервые удивляет своим контентом, снова пощекотала нервы теплолюбов, искупавшись во льдах акватории Владивостока.

- Нашла ледовую ванну с самым красивым видом во Владивостоке. Накупалась как в джакузи, - подписала фото Наталья.

Успела девушка и пожаловаться на то, что в этом году «моржовский» сезон выдался однообразным: локация, мол, одна и та же, «хайпа» и «хейтинга» нет.

- Даже СМИ нас совсем не балуют своим вниманием. Из нового – только купальник. Такие вот скучные будни Мороженки, - сетует Наталья.

Фото: instagram.com/first_devchina/

Комментариев леденяшие фотографии собрали немало. Есть и негативные, но все же восторженных отзывов гораздо больше. Среди комментаторов – местная русалка Анастасия Слободчикова. Она отметила красивый купальник «мороженки».

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