"Устроили удельное княжество": управленцы больницы в Приморье платили премии себе, а не врачам

Во время проверки учреждения нашли несколько нарушений Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух сотрудников больницы в Красноармейском районе Приморья отстранили. Причиной стали итоги проверки - с финансами учреждения все не так гладко. Уже купленное оборудование нашли на складе, а зарплаты - в карманах административного состава, а не специалистов-медиков.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", не "на те цели" уходили и деньги из ОМС, и из краевой казны:

- Выявлено нецелевое использование средств из краевого бюджета в размере 300 тысяч рублей, из средств ОМС – почти 1,3 миллиона, неэффективное использование средств из краевого бюджета – более 191 тысячи рублей, отсутствие закупленного оборудования на сумму 566,8 тысячи рублей. Кроме того, установлено, что на 1 октября прошлого года имелась кредиторская задолженность в размере 18,3 миллиона рублей, в том числе просроченная в размере 16,5 миллиона рублей – 90% от общей суммы, – цитирует пресс-служба правительства Александра Блохина, министра финансового контроля в Приморье.

Капитальный ремонт, который ранее провели в больнице, тоже не удовлетворил комиссию. Пожарная система оказалась повреждена во время работ, и это никто не устранил. Оборудование, которое уже закупили, больница хранила на складе - сейчас его передали в соответствующие ФАПы. Инцидент обсудили на заседании Совета по открытости бюджетных данных. Анастасия Худченко, министр здравоохранения в крае отметил, что правительство вносит изменения в локальные правовые документы, которые устанавливают стимулирующие выплаты и оплату платных услуг в больнице. В скором времени власти обсудят вопрос централизации бухучета для отдельных организаций.

- <...> Там “удельное княжество” устроили – сами себе заработные платы начисляли, премии родственникам. Мы не можем затащить на север высококвалифицированных специалистов – это штучный товар. А там средства не врачам распределяют, а – административно-управленческому персоналу. Нужно наводить порядок в таких больницах, - заявила Вера Щербина, председатель правительства Приморья.

Материалы передадут в компетентные органы для правовой оценки. За месяц несколько чиновников уже попали под "зачистку". В крупных взятках подозревается директор владивостокского МУП "ВПОПАТ №1", глава Партизанского района, руководитель жилищной инспекции Приморья. Все трое - под стражей.

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