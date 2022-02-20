Экс-главу жилинспекции Приморья заключили под стражу

Фото: Иван ВИСЛОВ.

Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в отношении теперь уже бывшего руководителя управления государственной жилищной инспекции Приморского края. Мужчину подозревают в получении взятки. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Ранее «КП-Владивосток» сообщала, что в пятницу, 18 февраля, пост начальника управления жилищной инспекции Приморского края покинул Евгений Баршай. Примечательно, что ушел он не по своей воле – в министерстве с ним просто не продлили служебный контракт. Как оказалось, опасения были не напрасны.

В день увольнения за взятку в особо крупном размере Баршая задержали, а чуть позже «Комсомольской правде – Владивосток» удалось выяснить, почему руководителя решили убрать с поста. Вопросы к тогда еще главе управления жилинспекции возникли задолго до его задержания. Губернатор еще в апреле 2021 года отметил неудовлетворительную работу чиновника, когда тот явился «на ковер» с отчетом.

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