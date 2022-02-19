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Владивосток19 февраля 2022 1:02

Главу Партизанского района заключили под стражу

Льва Хамхоева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Ярослав ЮРИН
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Лев Хамхоев руководил районом более полутора лет. Фото: пресс-служба администрации Партизанского района.

Лев Хамхоев руководил районом более полутора лет. Фото: пресс-служба администрации Партизанского района.

В Приморье продолжаются зачистки в рядах чиновников и высокопоставленных работников муниципальных предприятий. 19 февраля заключили под стражу главу Партизанского муниципального района. Следствие считает, что госслужащий злоупотребил полномочия, намеренно расторгнув контракт с одной из фирм в пользу той, которой руководит его друг.

Фрунзенский районный суд Владивостока сегодня поддержал ходатайство прокуратуры Приморья о заключении чиновника под стражу.

- С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца, до 16 апреля, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», Льва Хамхоева задержали 17 февраля. Помимо него в поле зрения оперативников попали несколько чиновников из Партизанского муниципального района и Находки.