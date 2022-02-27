Приморский миллиардер Алексеев: никто не останется без чайника и телевизора

Дмитрий Алексеев в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток». Из архива Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток и города России столкнулись с резким повышением цен на технику после введенных против страны санкций. Скандал крепче всего связан сетью электроники DNS - глава сети Дмитрий Алексеев распорядился повысить стоимость некоторых товаров сразу на 30%. Приморцы были обескуражены. Ситуацию, однако, планируют нормализовать.

Материалы передали в ФАС: с антимонопольщиками связались неравнодушные покупатели. Алексеев в своем аккаунте в Facebook заявил, что паниковать не стоит. По его словам, многие цены вообще не менялись:

- Между тем, куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому, не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены.

Он уточнил, что так устроена «современная информационная реальность». По мнению миллиардера, из сообщения, что часть цен поднята на треть от стоимости, в СМИ появились заголовки, что все цены выросли как минимум на 30%.

Бизнесмена уже вызвали в Минпромторг и провели совещание: обещают нормализации ситуации. Между тем продолжает проверку ФАС России, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток».

В правительстве Приморья на скандал тоже оперативно отреагировали. Появилась горячая линия, куда приморцы могут обратиться, чтобы рассказать о фактах завышения цен.

В то же время аналогичная история развернулась и в столице России. Федеральные сети печатают новые ценники на технику по всей стране.

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