Стоимость строительства города Спутника на Дальнем Востоке оценили в 300 миллиардов рублей

Строительство города Спутника в Приморье на первом этапе обойдется в 300 миллиардов рублей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первый этап строительства города Спутника, который должен вместе с Артемом сделать из Владивостока первый в Приморье город-миллионник, обойдется в сотни миллиардов рублей. Девять десятых этой суммы профинансирует бизнес.

Как сообщает РБК, роль проектируемого нового города в контексте геополитических событий и «поворота России на Восток» возрастет. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что стоимость первого этапа строительства составит 300 миллиардов рублей.

В городе планируют построить 8 миллионов квадратных метров недвижимости, которую будут возводить постепенно. Первый этап, уже одобренный постановлением правительства, это инвестиции в создание обеспечивающей инфраструктуры порядка 30 миллиардов рублей из госбюджета. Частные инвесторы вложат не менее чем один к десяти в создание объектов, которые им интересны.

Подробную концепцию города Спутник под Владивостоком разработает НИИ из Санкт-Петербурга — ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства», сообщила ранее «КП — Владивосток». Сделать это проектный институт обещал к апрелю 2023 года за 370 миллионов рублей. А стоимость первого этапа проекта — строительство жилья на 50 тысяч человек оценивали в 100 миллиардов рублей.

Во время первого этапа в Спутнике планируют возвести набережную, торговые и развлекательные комплексы, а также часть жилой застройки. Планируется, что прогулочная зона станет главным местом времяпровождения горожан. Как ожидается, люди начнут сначала приезжать туда отдохнуть, а потом будет там жить в новых домах. Прогуляться по этой набережной, посидеть в ресторане, сходить в кино в Спутнике можно будет ориентировочно в 2025 году.

По словам министра Алексея Чекункова, было бы правильно соединить в этом проекте как крупные российские, так и ведущие азиатские компании, которые, по его словам, уже проявляли интерес к проекту. Власти намеренно хотят сначала все-таки утвердить идеологию нового города, концепцию на государственном уровне, представить президенту и получить его концептуальное одобрение. Только после этого уже предложить инвесторам участие в этом масштабном проекте. Строительство жилья и инфраструктуры позволит привлечь в эту агломерацию еще около 300 тысяч человек.

Предполагается, что проект будет реализован при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края. Петербургский «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» участвовал в разработке проекта территории федерального значения «Сириус», создавал генпланы обновления курортных городов — Геленджика, Сочи, Анапы и др., а также занимался архитектурными разработками в Архангельской области, Краснодарском крае и других регионах.

Архитектурный проект нового города будет презентован на Восточном экономическом форуме, который обычно проходит в сентябре. По словам министра, вдохновение в большей степени взято из Санкт-Петербурга. И морской характер города, города-маяка, будет отражен в Спутнике. В том числе первым этапом реализации этого проекта будет создание достойной морской набережной, которая и для жителей Владивостока, и для гостей Приморья, в том числе иностранных, будет, наверное, неким символом нового поворота России на Восток.

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