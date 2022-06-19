Юного филина из ЕАО привезли на реабилитацию в Приморье

Спасенный в ЕАО филин-малыш. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

В Центре реабилитации животных «Тигр» в Приморье – новый постоялец. На этот раз специалисты будут выхаживать юного филина, или слетка. О том, откуда приехала птица и что же будет дальше, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали сотрудники «Тигра», слетка (молодая птица, которая только начала вылетать из гнезда, – прим. КП) обнаружили на обочине дороги в далекой Еврейской автономной области. Скорее всего, родители юного филина погибли или же он не смог вернуться в гнездо. Нашедшие пернатого люди не обнаружили поблизости укромного и безопасного места, поэтому было решено доставить его в Приморье. Для этого сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ЕАО проехали 1200 километров.

Сейчас краснокнижный хищник находится в «Тигре», где за ним наблюдают специалисты. По прошлым случаям можно предположить, что животное отпустят обратно в дикую природу, если оно покажет приспособленность к жизни в подобных условиях. Также роль будет играть и отсутствие серьезных травм. Пока что сотрудники центра не говорят о дальнейшей судьбе филина, но зато делятся интересными фактами.

– У слетков пока не видны кисточки на голове, а у взрослых особей они очень заметны. И вот эти кисточки на голове – это не уши филина, а всего-навсего пучок, состоящий из перьев. Уши же расположены асимметрично, одно всегда ниже другого. Одно направлено вверх, другое – вниз, а находятся они прямо под пуховыми кисточками.

Отметим, в центре «Тигр» регулярно оказываются различные пернатые. Так, недавно туда поступил дальневосточный аист, семья которого погибла. Специалисты выхаживают кроху, шефство над ним взял Амурский филиал WWF России.

Спасают здесь и других животных. Например, сейчас сотрудники заботятся об осиротевших косулятах.

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