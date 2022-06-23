Это сенсация: во Владивосток вернется бесперебойный советский транспорт

Мэр Владивостока объявил о проекте по модернизации трамвайных путей. Фото: "КП" Архив

Мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков завершил отчет перед думой Владивостока докладом о развитии общественного транспорта. В 2022 году не останется автомобилей старше 2011 – перевозчик ВПОПАТ №1 заменит более 57 автобусов, до 2024 года заменят еще 137.

Остановочные павильоны продолжат восстанавливать, реконструируют и транспортные узлы на Семеновской, Автовокзале, Луговой, железнодорожном вокзале. Но это еще не все.

Мэр объявил о проекте по модернизации трамвайных путей. Уточнения появятся позже: пока ведутся переговоры. В том числе с ВЭБ.РФ. Общая предварительная цена инициативы – как минимум 2 миллиарда рублей. Странно, что у депутатского блока предложение вопросов не вызвало.

Напомним, ранее Владивостоку предложили создать наземное метро вместо устаревших путей. Архитекторы проектного бюро Concrete Jungle задумали создать комплексную развязку прямо на старых трамвайных путях, которая соединила бы крупные транспортные узлы города: центр Владивостока, Луговую, Некрасовскую, Вторую Речку. От амбициозной проблемы отказались. Специалисты железных дорог назвали такую тему безумно дорогой и сложно реализуемой.

Следует добавить, что на решение проблемы пробок в столице Приморья претендуют еще несколько идей. Предполагается, что самый эффективный из способов - строительство ВКАД, но есть и другие методы, например, реконструкция дорог города. Так, издание писало, что на автодороге от проспекта Красного Знамени до Котельникова проведут большую реконструкцию. Проект сделает участок магистралью.

Однако пока об эффективности новых решений во Владивостоке приходится только говорить. На самом деле даже незначительные изменения в погодных условиях могут внести свои коррективы в жизнь автомобилистов. Сколь часто пробки сковывали транспортные пути в столице ДФО, когда шел обычный дождь. Да и сам мэр Константин Шестаков помнит, как толкал автомобили в гололед.

– Я понимаю, что такое толкать машину в гололед. Опыт интересный, но четко говорит о недоработке дорожных служб, – отметил Константин Владимирович.

Остается ждать и надеяться, что уборку снега во Владивостоке оптимизируют, пробки исчезнут, а главе города больше не придется помогать горожанам с летней резиной и задним приводом забираться в сопку во время непогоды.

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