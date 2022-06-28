В Приморье семеро детей пропали в лесу во время штормового ливня

Ребята не выходят на связь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июня приморцы узнали о штормовом предупреждении, вторник обещал быть дождливым, ожидания превзошли себя, вода обрушилась мощным потоком. Однако семь детей, оказались в жуткую непогоду в лесу. По словам читателя «Комсомольской правды – Владивосток», ребята остались там на ночь, когда решили взобраться на гору Пидан. До утра никто из них не выходил на связь.

Наш корреспондент связался с организацией «ПримПоиск». На горячей линии сообщили, что пропавших уже ищут волонтеры и четыре группы спасателей. Также стало известно, что дети отправились в поход не одни, с ними трое взрослых.

– Туристы вышли на связь, они самостоятельно спускаются по бурелому. Взрослые и ребята направляются к водопаду в районе хребта Ливадийский, – сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.

В 13.45 спасатели и волонтеры организации «Примпоиск» нашли пропавшую группу. Медицинская помощь людям не понадобилась.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о пропавших туристках, отправившихся покорять гору Фалаза. Женщины сбились с пути, их искали три дня. Во время телефонного разговора корреспондента с дочерью одной из путешественниц, раздались радостные крики «Мы их нашли!». Все трое вернулись домой целыми и невредимыми.

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