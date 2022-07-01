На Камчатке вспыхнул рефрижераторный траулер «Орлова»

На Камчатке во время ремонта загорелся рефрижераторный траулер. Фото: принтскрин социальные сети.

В пятницу, 1 июля, на судоремонтном заводе «Фреза» в Петропавловске-Камчатском вспыхнул траулер. На место происшествия для тушения пламени прибыли спасатели и специалисты МЧС. Информация о пожаре быстро разлетелась по социальным сетям. Очевидцы опубликовали видеоролик с горящим судном и сообщили, что это рефрижераторный траулер «Орлова».

Как прокомментировали в региональной службе чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило в 10:58. Уже через несколько минут на место происшествия прибыло семь машин спецтехники и 28 спасателей. Как выяснилось, очаг возгорания находился в трюме, где огонь повредил 60 квадратных метров обшивки. В результате пожара никто из членов экипажа не пострадал. Специалисты устанавливают причины появления пламени.

Ранее «КП» уже сообщала о возгорании на сухогрузе «Ангара» с российскими моряками возле побережья Японии. Судно перевозило во Владивосток 570 машин, одна из которых и стала источником пожара. Иностранные спасатели эвакуировали 25 членов экипажа и доставили их на берег, но, предположительно, все автомобили на борту сгорели. Сейчас страховщики и перевозчики решают, как компенсировать причиненный ущерб.

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